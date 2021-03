Le Faucon et le Soldat de l’Hiver font que le monde fait encore face à la perte de Captain America

Avengers: Fin de partie a vu à la fois Tony Stark alias Iron Man et Steve Rogers alias Captain America quitter le MCU. Puis vint Spider-Man: loin de chez soi, qui était à bien des égards une méditation sur le monde perdant Iron Man, comme l’a vécu Peter Parker alias Spider-Man. À présent, Le faucon et le soldat de l’hiver est sur le point de méditer de la même manière sur le monde perdant Captain America, à travers le point de vue de ses amis Sam Wilson alias Falcon, et Bucky Barnes alias The Winter Soldier. L’auteur de l’émission, Malcolm Spellman, a expliqué à ComicBook.com que l’héritage de Steve Rogers allait être une grande partie du récit.

« La perte de Steve est la plus importante, car elle frappe à plusieurs niveaux, non? Vous avez une planète qui est maintenant complètement tournée après le cliché, après Blip, non? Et c’est le genre de problème lorsque le monde entier est aux prises. avec un problème. C’est le genre de chose pour laquelle seul un héros comme Steve est qualifié, n’est-ce pas. Et nous avons distillé cela pour que vous ayez Sam ou Bucky que les gens ont vraiment écrit beaucoup plus dans leurs têtes et qui Et ils commencent à découvrir à travers leur relation que la perte de Steve est très, très active parce que ce ne sont que deux mecs qui avaient un meilleur ami commun en commun et qu’ils s’aiment ou non est lié au fait qu’une personne très importante est partie. De sorte que la connectivité du plus grand niveau de l’intrigue et du niveau mondial est en quelque sorte dramatisée en relation de personnage. «

Après Fin du jeu, Sam s’est vu léguer le bouclier Captain America et doit maintenant décider s’il veut se lancer seul ou suivre les traces de Steve en tant que nouveau Captain America. La situation en ce qui concerne Bucky est encore plus désastreuse, en tant qu’ex-assassin qui a fait des choses terribles dans le passé et n’a recommencé à agir comme un héros que récemment. Selon Spellman, la série verra Bucky essayer de prouver qu’il n’est pas le monstre que tant de gens le voient encore.

« Vous avez vu quoi [Bucky] fait à la famille de Stark. Vous l’avez vu être un méchant et vous avez une idée du nombre de personnes que cet homme a dû tuer. Et puis nous avons eu cette réplique dans la série où il dit essentiellement: «Je me souviens de chacun d’eux», ce qui signifie: «J’étais là. Que je sois manipulé par HYDRA ou non, une partie de moi était là. Et suis-je un monstre? Et si je ne suis pas un monstre, comment puis-je le prouver? Et donc son histoire personnelle est juste pour se prouver qu’il n’est pas un monstre. «

Réalisé par Kari Skogland, Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie, Sebastian Stan, Emily VanCamp, Wyatt Russell, Noah Mills, Carl Lumbly et Daniel Brühl. La série sortira le 19 mars sur Disney +. Cela vient de ComicBook.com.

