Le faucon et le soldat de l’hiver: étude de personnage fort avec des faiblesses – Revue de la série

Alors que les grandes productions à succès du Univers cinématographique Marvel actuellement encore en train de faire une pause forcée dans le cinéma, mais la série prend de la vitesse. Avec Le faucon et le soldat de l’hiver La deuxième série de MCU est maintenant terminée et ci-dessous nous voulons nous rencontrer sans spoiler traiter plus en détail leurs forces et leurs faiblesses.

Après Endgame: The Falcon and the Winter Soldier, le vide de Captain America doit se combler

Au bout du « Avengers: Endgame » remis un Steve Rogers visiblement âgé est connu pour être son bouclier à son ami Sam Wilson. Pour de nombreux fans, c’était clair à l’époque: on voit ici le nouveau Captain America du MCU. Cependant, le futur successeur de Steve a du mal à accepter les responsabilités associées à ce rôle. Pour cette raison, il abandonne un six mois après avoir vaincu Thanos, le signe du gouvernement américain.

Leurs représentants n’hésitent pas par la suite et peu de temps après présenter avec le soldats américains hautement décorés John Walker le nouveau Captain America – très à Sams et aussi Le mécontentement de Bucky. Cependant, ils n’ont pas beaucoup de temps pour s’énerver, car en Europe il y a avec eux Flag Smashers un nouveau danger fait surface que le duo doit prendre soin.

Sam regarde le signe de Steve. © Marvel Studios

La tâche la plus difficile des créateurs de « The Falcon and the Winter Soldier » a probablement été remplir le vide, qui a été créé après le départ de Steve Roger. Le Captain America original était une figure lumineuse dans le MCU, un optimiste radieux qui s’est toujours sacrifié pour sauver les autres. Dans ces des pas plus grands que nature Le coup de pied est une entreprise extrêmement difficile que les responsables utilisent comme point de départ pour une étude de caractère fort.

Le faucon et le soldat de l’hiver: des sujets difficiles et un regard passionnant à l’intérieur

Similaire à avant avec «WandaVision» Marvel Studios est maintenant également dans « The Falcon and the Winter Soldier » deux personnages mineurs à l’honneur et les utilise pour éclairer davantage ces personnages. Le résultat est, en particulier concernant Sam, une étude de caractère fort. Les décideurs se concentrent sur des sujets pertinents et difficiles, en ce qui concerne Sam, par exemple racisme institutionnel. Un sujet qui actuellement vivement débattu aux États-Unis et qui est rapproché du public à travers une perspective de super-héros.

Il doit se demander ce que cela signifie pour un Afro-Américain de devenir le nouveau Captain America. Ce sujet reçoit un poids supplémentaire grâce à l’inclusion du personnage Isaiah Bradleysymbolisant un chapitre sombre de l’histoire des États-Unis des stands. Bien que le développement du personnage de Sam soit prévisible au cours des six épisodes, cette dynamique et ce qui en résulte l’obtiennent. Traiter le problème un poids énorme qui est finalement en un conclusion satisfaisante du scénario de Sam culmine.

Formation Sam / © Marvel Studios

Le développement du personnage crédible et intéressant de Sam est porté par un Anthony Mackie de bonne humeurqui peut prouver ses compétences, en particulier dans les moments les plus calmes. Bien entendu, il bénéficie également des libertés que le format série apporte avec lui. Dans « The Falcon and the Winter Soldier », Sebastian Stan, qui est à nouveau, peut briller de la même manière Bucky Barnes ou le soldat de l’hiver incarné. Il brille dans de nombreux moments plus calmes et en a un chimie crédible avec Mackie dans leurs scènes partagées.

Eh bien, du moins si les deux sont réellement sur la route ensemble. Bien que « The Falcon and the Winter Soldier » ait les deux personnages dans son nom, Bucky est plus susceptible de jouer le deuxième violon. Il y a de très belles scènes émotionnellement émouvantes qui nous donnent un aperçu du monde émotionnel de Bucky, et de Stan aussi absolument convaincu. Quand il fait enfin face à sa culpabilité et Faire la paix avec son passé, cependant, il semble que nous ayons ce voyage pas complètement avec lui expérimenté. Trop peu est fait de ces grands moments car la série MCU est simple trop de scénarios en trop peu de temps veux traiter.

Le faucon et le soldat de l’hiver: les personnages intéressants souffrent d’un temps limité

Il y aurait bien sûr le John Walker susmentionné, le nouveau Captain America. Il est celui antithèse claire à Steve Rogers et incarne tout ce que cela ne devrait jamais être. Walker est un soldat exceptionnel, mais contrairement à son prédécesseur, pas une bonne personne similaire. Des aperçus de sa vie intérieure sont donnés à plusieurs reprises, dans ses doutes de soi, sa peur et sa colère. Tout cela aide humanisez-leafin que nous puissions nous sentir connectés à lui. Avec plus d’épisodes, cependant, il y en aurait certainement eu plus.

John Walker, le nouveau Captain America / © Marvel Studios

Walker est également un personnage intéressant car il est le Incarnation de l’instrument d’un état est. En particulier, il représente également ce qui a mal tourné aux yeux de nombreuses personnes sur terre depuis la disparition du blip. « Le faucon et le soldat de l’hiver » veut Échecs gouvernementaux et crises humanitaires traiter, fournir un commentaire sur des événements réels, mais il n’y a pas de temps pour cela non plus traiter les problèmes importants de manière appropriée pouvoir. Il n’est pas toujours possible d’utiliser pleinement le potentiel.

Sam, Bucky et Walker leur font face Flag smashers, dirigé par Karli Morgenthau. Tout d’abord, les fabricants font un effort honnête pour les identifier comme charmante anti-héroïne se mettre en scène comme quelqu’un qui se bat pour les bonnes raisons mais par les mauvais moyens. Sur le chemin de la grande confrontation il manque de tempsPour ajouter plus de nuances à Karli, sa chute dans les ténèbres pour éclairer de plus près. Le personnage, qui était initialement assez sympathique, est finalement dessiné presque exclusivement comme un terroriste radical sans les nuances urgentes.

Le faucon et le soldat de l’hiver: une étude de personnage rude avec des faiblesses

En fin de compte, il aurait peut-être été plus judicieux de se concentrer entièrement sur «Le faucon et le soldat de l’hiver» Sam, Bucky et Walker pour comprendre comment ils, tous à leur manière, avec leur chagrin et leurs doutes après le départ de Steve Rogers contourne. C’est généralement plus de étape de bienvenueque Marvel Studios souhaite développer des personnages de la série qui étaient auparavant négligés dans les films. Cependant, les moments forts, comme une conversation de clarification entre Sam et Bucky, dans laquelle ils parlent de leurs démons intérieurs et commencent vraiment à se comprendre, viennent de enterré dans de nombreux autres scénarios.

Sam et Bucky / © Marvel Studios

Le fait que l’on puisse encore pardonner à la série certaines de ces faiblesses n’est pas seulement dû aux grands acteurs *, mais aussi à eux mise en scène rude et sombre pour les normes MCU. Les créateurs réussissent à capturer et à perpétuer le style connu des frères Russo de « Le retour du premier vengeur ». En particulier, la partie action dure sait plaire et convainc avec de bonnes chorégraphies et des surprises scènes sanglantes et brutales.

En fin de compte, « Le faucon et le soldat de l’hiver » est globalement vaut la peine de voir une nouvelle ramification de l’univers cinématographique Marvel. Bien que la série veuille jongler avec trop d’intrigues dans ses six épisodes – de la Les rapatriés du MCU Zemo et Sharon Carter Par exemple, nous n’avons même pas encore parlé – elle est aussi l’un de ses meilleurs moments excellente étude de caractère touchante de Sam et Bucky, qui est porté par deux excellents acteurs et donne envie de vivre des aventures à venir.