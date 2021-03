Le faucon et le soldat de l’hiver en avant-première présente Wyatt Russell dans le rôle de John Walker

Prochaine série Disney + Le faucon et le soldat de l’hiver introduira un nouveau personnage dans l’univers cinématographique Marvel, celui de John Walker, joué dans la série par Wyatt Russell. Une nouvelle image a maintenant été publiée d’un John Walker à l’air pensif, avec l’écrivain en chef Malcolm Spellman révélant quelques détails sur l’approche de la série envers le personnage.

« Walker parle de cette idée de l’exceptionnalisme américain et de la nécessité que nous avons de la remettre en question. »

John Walker est apparu pour la première fois dans les pages de bandes dessinées Marvel en 1986 Capitaine Amérique # 323. Connu sous le nom de Super-Patriot, le personnage a subi plusieurs refontes au fil des ans, devenant une nouvelle incarnation de Captain America et, quelques années plus tard, changeant son nom en Agent américain. Walker est entré au service militaire après avoir idolâtré son frère soldat, mais n’a jamais eu le sentiment qu’il avait été à la hauteur d’être le héros qu’il voulait être. Il a ensuite été approché par un individu mystérieux, le Power Broker, et imprégné de pouvoirs similaires à celui de Steve Rogers, notamment une force, une agilité, des réflexes et une endurance surhumains.

Un thème primordial de Le faucon et le soldat de l’hiver seront les retombées de Avengers: Fin de partie, la perte de Captain America et les tentatives de Sam Wilson et Bucky Barnes de répondre aux attentes de leur ami et collègue super-héros. John Walker a souvent critiqué Cap, et la relation de Sam et Bucky ayant toujours été celle d’une rivalité sans correspondance, l’introduction de Walker sera une autre clé dans les travaux. « John Walker ne serait pas dans cette série s’il faisait que tout se passe bien, » Wyatt Russell dit. « Il y a une dynamique, ajoute-t-il, qui complique quelque peu la relation de toutes les personnes impliquées. »

Quant à l’intention de Spellman de faire en sorte que Walker représente «l’exceptionnalisme américain», l’écrivain révèle qu’il s’est inspiré de la sortie sur grand écran de Marvel, qui a connu un énorme succès Panthère noire, pour s’attaquer à des idées plus nobles. « Cela a prouvé que les fans de Marvel ne se soucient pas de la substance », a déclaré Spellman, tout en révélant également que le bouclier de Captain America était également une inspiration fréquente, avec lui et son écrivain ne le gardant jamais trop loin de la vue tout en écrivant la série.

Russell, dont le personnage de l’agent américain aura commencé sa carrière militaire en tant que marine avant d’être appelé à faire équipe avec Sam et Bucky pour lutter contre une nouvelle menace internationale, convient que le bouclier fait partie intégrante de Le faucon et le soldat de l’hiver. «Le bouclier ne représente pas lui-même quelque chose de singulier. Il représente ce que quelqu’un met dessus», dit-il. « Alors un gars met sa propre version de ce que Captain America est dessus et une autre personne met une version de ce que c’est. »

Le faucon et le soldat de l’hiver reprend environ six mois après les événements de 2019 Avengers: Fin de partie, au cours de laquelle Steve Rogers AKA Captain America est revenu d’une chronologie alternative en tant que vieil homme après sa quête pour remettre les Infinity Stones à leur place. Ayant reçu le flambeau, Sam Wilson a du mal à être à la hauteur de l’héritage de The First Avenger et doit faire équipe avec Bucky Barnes pour une aventure de globe-trotter qui teste leurs capacités et leur patience.

Le faucon et le soldat de l’hiver est prévue pour la première le 19 mars 2021 sur Disney + dans le cadre de la phase quatre du MCU et durera six épisodes jusqu’au 23 avril 2021. Cela nous vient de USA Today.

Sujets: Falcon and Winter Soldier, Disney Plus, Streaming