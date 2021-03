Le faucon et le soldat de l’hiver: comment la pandémie de Covid-19 a affecté la série

‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ va frapper l’écran du service de streaming Disney + en heures, étant la deuxième série de la Univers cinématographique Marvel après le succès de «WandaVision». Comme tant de productions tout au long de 2020, a traversé des difficultés que personne n’imaginait en raison de la pandémie de coronavirus, et ici nous verrons dans comment Covid-19 a influencé en étant forcé de suspendre le tournage dans un instant.

Après la fin du spectacle Wanda Maximoff et Vision Nous savions qu’il y avait un plan différent pour sa fin, mais les complications de la crise sanitaire ont changé l’idée de la façon de terminer l’histoire. En outre, le dernier épisode était prêt à peine deux semaines avant sa première officielle sur la plate-forme le 15 janvier, qui allait avoir trois chapitres au lieu de deux, mais il y avait des problèmes de temps.

Kari Skogland a expliqué comment la pandémie avait affecté l’émission de Sam Wilson et Bucky Barnes: « Pour nous, c’était en fait assez positif parce que nous étions capables, en premier lieu, nous avions une équipe incroyable. Tout le monde était très disposé à pivoter au besoin. Il n’y a donc pas eu de panique et nous nous sommes juste mis au travail. ».

Dans le chat avec Le multivers de Murphy ajoutée: « Une fois le genre de surprise autour, peut-être que nous l’avons tous reniflé venir? Je suppose que je ne sais pas. Mais de toute façon, c’était une surprise. Une fois que nous nous sommes remis, c’était beaucoup … de ramassé et suivi parce que il y a toujours du travail à faire, car nous étions à mi-chemin « . Continu: « Donc, la lueur d’espoir était que lorsque nous avons pu nous préparer à nouveau, nous étions vraiment attaqués. ».

« Nous savions exactement ce que nous tournions. Nous savions où était la série et où elle devait aller. Je pense que nous avons pu utiliser le temps très judicieusement pour prendre toutes sortes de décisions que nous n’aurions pas eu le temps de prendre autrement. . La chose la meilleure et la plus positive. C’était que l’équipe a répondu incroyablement bien, les acteurs, tous inclus, nous nous sommes juste mis au travail « , a culminé Skogland.

Selon les mots du réalisateur, Il semble que Covid-19 n’ait pas eu d’impact négatif sur « The Falcon and The Winter Soldier », car le temps où ils n’étaient pas sur le plateau d’enregistrement a été exploité et quand ils sont revenus, ils ont travaillé mieux que jamais.. Ensuite, le seul point négatif est que sa date de sortie initiale était en décembre 2020, mais ce sera finalement ce vendredi 19 mars 2021, pour tous les abonnés de Disney +.