« Le faucon et le soldat de l’hiver » Chapitre 3: Un voyage à Madripoor et rencontre Sharon

« Le faucon et le soldat de l’hiver»Et son troisième épisode intitulé« Power Broker »prend une page de« WandaVision »et s’ouvre sur une note positive, avec une publicité dans l’univers pour le Global Repatriation Council mentionné ci-dessus. Un narrateur affirmatif nous dit qu’ils sont là pour aider « revenir à la façon dont les choses étaient« Par sa devise »réinitialiser, reconstruire, restaurer».

Dans la vraie vie, cependant, le GRC (Global Rapatriation Council), prend un sens plus sombre. Une camionnette s’ouvre pour révéler John Walker, qui s’infiltre dans le café Munich; qui a accueilli le dernier épisode de Flag smashers. Cependant, la piste se refroidit lorsque le propriétaire refuse de démissionner de l’organisation terroriste, provoquant une réaction agressivement indignée de Marcheur.

Hoskins insiste pour qu’ils abandonnent après avoir trouvé une autre impasse. Mais le nouveau Type décide de passer à autre chose, essayant de trouver quelqu’un de mieux. Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) font exactement cela en Berlin quand ils vont rendre visite à leur vieil ennemi Zemo (Daniel Brühl) en prison. Bucky il insiste pour y aller seul, compte tenu de leur histoire.

Cela ressort lors de leur première rencontre depuis « Captain America: guerre civile« , lorsque Zemo sort de l’obscurité, répétant les mots qu’il a dit plus tôt pour envoyer Bucky au chemin Soldat d’Hiver. Après avoir vu un aperçu de la vie antique de Bucky à ses yeux, le méchant réalise immédiatement pourquoi il est là, il a besoin de lui. Un chapitre plutôt inconfortable pour Bucky. Ici nous avons le résumé du chapitre mais attention, il y a un alerte spoil.

QUE SE PASSE-T-IL AU CHAPITRE 1X03 «LE FAUCON ET LE SOLDAT D’HIVER»?

Zemo est libéré par Sam et Bucky pour avoir besoin de leur aide. (Photo: Youtube)

Sam regrette de travailler avec Zemo, un homme capable de tant de mal, lui rappelant Bucky tout le chaos qu’il a causé Guerre civile. Bucky répond par un « hypothétique » pour supprimer Zemo hors de prison, en utilisant le chaos d’un combat de prisonniers couplé à un déguisement de garde pratique. Lorsque Zemo entrez, ce plan exact est arrivé, Sam il est naturellement furieux.

Mais Bucky supplie Sam le faire pour l’ex Soldat d’Hiver comme avant. Avec Zemo fait maintenant partie de son groupe, quand il rentre chez lui, il leur montre la collection de voitures de sa famille. Revenant plus tard pour exprimer son désir d’arrêter toute possibilité que les êtres dotés de superpuissances deviennent une armée, soit Avengers ou Flag smashers. La visite de la luxueuse maison de Zemo continue quand ils volent plus tard dans leur jet privé.

Ensuite, nous allons à Lettonie, où Karli Morgenthau joue au football avec des enfants dans un camp de réinstallation GRC. Ils l’ont amenée à être confiée à une femme plus âgée. Zemo, Bucky et Sam atterrir dans Madripoor, une île indonésienne avec plus de deux siècles d’anarchie à son nom. Ils viennent sous couverture, et Sam il doit avoir une boisson distinctive avec des organes de serpent pour maintenir son déguisement. Lorsque Zemo présente à Courtier de puissance en tant que maître de toutes choses dans Madripoor, certains individus à l’air miteux les approchent.

La recherche des Flag-Smashers dans The Falcon and the Winter Soldier se dirige vers l’Europe de l’Est et met Bucky en contact avec un visage familier. (Photo: Disney +)

Bucky est obligé de revenir en mode Soldat d’Hivercar il envoie facilement de nombreux clients du bar. Et la mascarade les met sur le radar de la personne même qu’ils sont là pour voir. Ils se dirigent vers la rencontre Selby, le propriétaire du bar. Zemo vous offre le Soldat d’Hiver en échange d’informations sur le sérum super soldat. Elle révèle ce qu’elle sait, en disant que le sérum a été fabriqué par le Dr Wilfred Nagel à qui Madripoor.

Après avoir assassiné Selby, les trois d’entre eux ont été jetés dans la ligne de tir presque immédiatement, et tous Madripoor ils se retournent contre eux. Mais de plus en plus de tireurs d’élite éliminent ceux qui les suivent, grâce à une apparition surprise de Sharon Carter. Cependant, c’est loin d’être un visage amical, car il est plein de ressentiment parce que les aider à « Guerre civile » l’a fait sortir de la grille en Madripoor depuis sept ans.

Malgré leur hostilité, il les enlève du lieu et les emmène dans sa galerie d’art à Ville haute, l’un des atouts de son nouveau rôle d’escroc. Maintenant c’est au tour de Sam négocier, car il offre à son vieil ami la possibilité d’un pardon et la possibilité de reculer sur le sol américain en échange d’informations sur Nagel. Malgré son hésitation initiale, elle obéit, les laissant profiter d’une fête de Madripoor cette nuit.

La sortie de Zemo pourrait coûter cher. (Photo: Disney +)

Le lendemain, Sharon suivre vers Nagel jusqu’à un conteneur d’expédition. Alors qu’elle se défend de manière impressionnante contre les chasseurs de primes envahissants, Sam, Bucky et Zemo Ils sont avec Nagel. Le scientifique révèle qu’il a été recruté par HYDRE, puis pour le INC pour synthétiser un nouveau sérum de Super soldat en utilisant le sang de l’autre Capitaine Amérique. Nagel a été éliminé avant la fin du premier tour, et après son retour, le Courtier de puissance l’a aidé à le financer pour terminer le travail. Il a fabriqué 20 flacons de sérum, mais le Flag smashers ils ont été volés.

Lorsque Sharon entrer pour les avertir de la situation extérieure, Zemo tirer et tuer soudainement Nagel. Cependant, le groupe peut à peine réagir lorsque le laboratoire explose à partir d’un lance-roquettes. Zemo s’est échappé, partant Bucky et Sam se battant pendant qu’eux et Shannon tentent de se défendre contre les chasseurs de primes. le Sokovian Il entre dûment masqué pour les sauver.

Sharon leur dit au revoir froidement, lui rappelant Sam sa promesse de pardon. Et nous avons eu un rappel amusant de la rencontre qui a déclenché cette série, car cette fois c’est au tour de Bucky de refuser de monter sur le siège auto. Dans Lituanie, Karli et Kovich explorer un dépôt d’approvisionnement de GRC. Ils pleurent la mort de «Maman Donya», la femme qu’il accompagnait. Karli a toujours voulu être enseignante, mais n’a pas pu parce qu’ils l’ont envoyée dans les rues de Madripoor.

Sam, Bucky et Sharon sont attaqués. (Photo: Disney +)

Là, il a cherché le sérum pour les protéger, dans l’espoir d’aider à renforcer la souffrance des enfants dans les camps. Il sait aussi d’une manière ou d’une autre que Nagel est mort, en espérant que el Power Broker il viendra bientôt ramper vers elle pour quémander ce qu’il reste du sérum. De retour dans l’ancienne prison Zemo, Marcheur et Hoskins Ils enquêtent sur l’évasion de la prison. Walker est immédiatement allumé Sam et Bucky, pensant qu’ils étaient derrière sa libération.

Avec quelques temps d’arrêt dans l’avion depuis Zemo, Sam réfléchit à ce qu’ils viennent d’apprendre. Il est furieux de ce qui est arrivé à Sharon, ainsi que de pourquoi Ésaïe ne soyez même pas considéré comme une personne. « Je me demande combien de personnes doivent être écrasées par ce morceau de métal », Il dit. Mais, Bucky il n’est pas d’accord et dit que le bouclier représente quelque chose pour beaucoup de gens, y compris lui-même.

Et tandis que Bucky a des plans pour récupérer le bouclier de Marcheur, Sam J’en avais un autre: détruisez-le et tout ce qu’il représente. Les Flag smashers nettoyer le dépôt d’approvisionnement, dans lequel GRC apparemment, il était réglé depuis six mois. Karli laisse les membres du conseil attachés, disant qu’ils font tout ce qu’il faut pour survivre. Mais elle montre que cette attitude s’accompagne d’une séquence violente lorsqu’elle fait exploser sa voiture, avec toutes les personnes laissées à l’intérieur.

«Je suis venu pour Zemo», dit le guerrier Wakanda à Bucky. (Photo: Disney +)

Lorsque Dovich protestant contre l’attaque, elle répond: « C’est la seule langue que ces gens comprennent ». Nous sommes de retour Lituanie, alors que Sam et Bucky enquêtent sur la visite précédente de Karli au camp grâce aux informations sur la femme mourante que le chef de Flag Smasher J’étais en visite de Joaquín Torres. Cependant, Bucky il est laissé pour compte, remarquant quelques petits équipements de surveillance.

Cela le mène dans une allée, comme il le dit, « Je me demande quand tu viendrais ». La caméra tourne pour révéler la surprise: le guerrier Wakandana Dora Milaje Ayo. Il a quatre mots simples pour l’ancien loup blanc: « Je suis là pour Zemo ».