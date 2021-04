Le faucon et le soldat de l’hiver: bandes-annonces officielles et heure de la première de l’épisode 3

Le faucon et le soldat de l’hiver Il a fait sensation depuis son arrivée sur le service de streaming Disney + avec ses deux premiers épisodes qui ont déjà attiré les téléspectateurs. Nous avons eu la colère des fans de voir un nouveau Captain America, puis de nouvelles déclarations appelant au retour de Chris Evans. Découvrez tout ce que vous devez savoir avant le lancement du troisième chapitre!

Après l’arrivée de « Un nouvel ordre mondial », le deuxième chapitre s’appelait « Le Patriote », avec le synopsis suivant: « John Walker s’appelle Captain America, et Sam Wilson et Bucky Barnes s’unissent contre le groupe rebelle, les Flag-Smashers ». Là, nous en avons appris plus sur le nouveau personnage et sa réaction à la réception du bouclier emblématique de Cap.

Le chapitre 2 a reçu de vives critiques de la part de la presse et du public: sur IMDb, il a une note de 8,1 sur 10 et sur Rotten Tomatoes, il a une approbation à 100%. Le programme devrait continuer sur cette voie, et plus encore avec une histoire qui ajoutera bientôt un visage connu de tous: Baron Zemo, joué par Daniel Brühl.

Comme il est d’usage depuis WandaVisionNi Marvel Studios ni la plate-forme Disney + ne révèlent de détails sur l’intrigue ou un petit synopsis qui fera avancer ce que nous verrons. Ce qu’ils ont mis en œuvre, ce sont les petites vidéos promotionnelles, comme dans celui que nous voyons Falcon s’entraînant avec le bouclier de Steve Rogers, plus des moments Zemo et des scènes d’action devant les Flag-Smashers. Découvrez ceux qui ont été révélés jusqu’à présent!







+ Quand l’épisode 3 de The Falcon and The Winter Soldier est-il présenté en première?

Comme indiqué précédemment, tous les épisodes arriveront chaque semaine. C’est pour ça que L’épisode 3 de The Falcon and The Winter Soldier sera présenté en première sur la plateforme Disney + le vendredi 2 avril 2021. Si vous venez d’Amérique latine et que vous souhaitez le voir avant tout le monde, vous devez régler l’alarme au milieu de la matinée.

+ À quelle heure la première du troisième chapitre?

Mexique et Amérique centrale: 02 AM

Colombie, Pérou et Équateur: 03:00

Venezuela et Bolivie: 04:00

Argentine, Chili et Uruguay: 05h00

Espagne: 09h00