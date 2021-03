Le faucon et le soldat de l’hiver: action MCU avec un cœur – première impression

Après avoir travaillé dur ces dernières semaines Marvel’s WandaVision puzzles, commence demain sous la forme de Le faucon et le soldat de l’hiver la prochaine série MCU exclusivement chez Disney +. Comme le titre l’indique, les deux héros Avengers sont les personnages principaux Sam Wilson et Bucky Barnes au centre, qui doivent désormais affronter ensemble une nouvelle menace.

Nous avons été autorisés à regarder le premier épisode de la série à l’avance et nous aimerions partager nos impressions avec vous au début du prochain chapitre de MCU. En ce qui concerne l’histoire, nous n’entrerons pas trop dans les détails sur les raisons pour lesquelles vous êtes à cause de trop gros spoilers pas de pensées devoir faire.

Le faucon et le soldat de l’hiver: tout était-il mieux dans le MCU après le Snap de Thanos?

Définissez les événements de « Le faucon et le soldat de l’hiver » quelques mois après la bataille contre Thanos dans « Avengers: Endgame ». Après une mission, Sam apprend d’un ami qu’ils doivent faire particulièrement attention à un groupe qui se considère comme Flag smashers désigné. Ses membres sont très dangereux car ils croient que le monde est un meilleur endroit pendant les cinq années du blip été.

Sam avec le signe de Steve dans « The Falcon and the Winter Soldier » / © Marvel Studios

Pendant ce temps a Les propres problèmes de Bucky, parce qu’il essaie maintenant ça Responsabilité de ses actes prendre le relais en tant que soldat de l’hiver. Tout cela est bien sûr éclipsé par cela L’héritage de son ami Steve Rogersqui a donné son bouclier à Sam. Cependant, il ne sait pas s’il peut assumer sa responsabilité. Cependant, il n’y a pas de temps pour le doute car ce sera un nouveau Captain America nécessaire pour protéger les États-Unis.

Dans les 48 minutes du premier épisode de la série, après « WandaVision », nous avons un autre aperçu de cela nouvel univers cinématographique Marvel. Ce faisant, les responsables se déplacent avant tout Sam et Bucky en tant que personnes au centre qui doivent faire face à leurs propres démons et problèmes.

Le faucon et le soldat de l’hiver: les personnages sont la plus grande force du premier épisode

Bien que nous connaissions à la fois Bucky et Sam depuis des années et que nous les ayons accompagnés dans de nombreuses aventures au MCU, stagné dans les derniers films avec eux le développement de leur caractère. C’est exactement là que «The Falcon and the Winter Soldier» intervient pour nous montrer les deux personnages sous un angle complètement différent, les deux donne beaucoup plus de profondeur. Dans un sens, la série rattrape maintenant ce qui a récemment été manqué.

Sam est présent, par exemple pris entre deux mondes: Sa vie de soldat et de héros et sa famille. Il est toujours actif en tant que Falcon pour rendre le monde meilleur. Il voyage autour de la terre et fait de son mieux. En même temps, cependant, il veut aussi aider sa famille, parce qu’elle fait face à une décision difficile qu’il ne veut pas soutenir. Bien qu’il veuille en quelque sorte y arriver, il ne semble pas y avoir de sortie.

Sam et Bucky doivent se ressaisir dans « The Falcon and the Winter Soldier » / © Marvel Studios

Pendant ce temps, Bucky est debout un autre voyage. Depuis qu’il a quitté sa vie de soldat de l’hiver, il en cherche un Signification dans sa vie. Pendant son séjour à Wakanda, c’était lui accordé un peu de repos, mais par la suite, il fut de nouveau utilisé comme guerrier. Cependant, puisque le combat contre Thanos est terminé, il ne sait pas quoi faire et où est sa place dans ce monde. Bien qu’il essaie son Faire amende honorable pour ses actes en tant que soldat de l’hiver, mais toujours avec un succès plutôt gérable.

Il est passionnant de voir comment « The Falcon and the Winter Soldier » se concentre principalement sur les gens de Sam et Bucky, moins leur super-héros alter ego. Si la série continue sur cette voie dans les prochains épisodes, elle devrait être très intéressante à regarder où ils finissent de leur nouvelle aventure. En dehors de cela, la série trouve également le temps d’agir en dehors de ces tons (inter-) humains.

Le faucon et le soldat de l’hiver: l’action de super-héros difficile ramène des souvenirs

Les fans de MCU n’ont pas à s’inquiéter du fait que la série sera un vrai drame. En fait, ils tiennent le coup moments plus calmesdans lequel nous apercevons le fonctionnement interne des personnages, bon équilibre avec humour et scènes d’action craquantes. Ceux-ci ne doivent pas se cacher des batailles similaires des productions cinématographiques à succès les plus récentes.

Sam et Bucky reçoivent également l’aide de Sharon Carter dans Le faucon et le soldat de l’hiver. © Marvel Studios

Après un poursuite rapidement mise en scène à travers un canyon au début de l’épisode, déjà vu dans les bandes-annonces de « The Falcon and the Winter Soldier » d’autres scènes sont beaucoup plus terre-à-terre – au moins selon les normes MCU. L’action est toujours bien chorégraphiée et vous réveille des moments plus difficiles Souvenirs de « Le retour du premier vengeur ». Très approprié, après tout, Bucky y est apparu pour la première fois en tant que soldat de l’hiver.

Avec son premier épisode, «The Falcon and the Winter Soldier» en a un avec nous première impression plutôt positive Pars. Le action de crash est bien utilisé au cours de l’épisode et forme ainsi une belle antithèse à la moments calmesqui se concentrent sur Bucky et Sam en tant que personnes. En outre, il devrait également être intéressant de savoir comment votre aventure avec le Trouvez le nouveau Captain America se chevaucheront. Le cours a été fixé pour un autre chapitre passionnant de MCU.

« Le Faucon et le Soldat de l’Hiver » part de demain, le 19 mars 2021, tous les vendredis exclusivement à Disney +.