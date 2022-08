Le fascinant film Netflix de 94 minutes sur une affaire qui vous laissera songeur

Netflix

Netflix a un film dans son catalogue qui attire non seulement pour sa courte durée, mais aussi pour son intrigue incroyable et le fait qu’ils ont décidé de raconter. Voyez de quoi il s’agit!

©IMDBLe fascinant film Netflix de 94 minutes sur une affaire qui vous laissera songeur.

le service de streaming Netflix maintient un large catalogue avec des propositions pour tous les goûts et les séries sont généralement ce que les abonnés consomment le plus, mais ils ont aussi des films qui parviennent à avoir les exigences nécessaires pour captiver le spectateur avec une prémisse plus que frappante. Nous avons trouvé plusieurs exemples de productions de ce type, mais ici nous vous en apportons un que vous ne pouvez pas manquer.

En parallèle, il y a une réalité et c’est qu’au niveau des entreprises, ils ne sont pas à leur meilleur, puisqu’ils ont signalé une forte baisse des abonnés à travers le monde, bien que leurs titres soient généralement parmi les plus choisis par le public. D’autre part, actuellement, ils se sont concentrés sur leurs idées originales, mais ils ont également acquis la distribution de longs métrages intéressants tels que La justice des hommes.

Il s’agit d’un thriller à suspense écrit et réalisé par Wes Miller qui est sorti en salles en octobre 2018 et a rapporté un modeste 61 789 000 € au box-office mondial, ce n’était donc pas un énorme succès au box-office. Malgré cela, la plateforme Netflix Il vient de l’ajouter à son catalogue et fait actuellement partie du Top 10 des films les plus regardés au monde, puisqu’il a une histoire de seulement 94 minutes.

De quoi s’agit-il La justice des hommes? L’intrigue tourne autour d’un détective vétéran qui découvre des dossiers incriminants sur une affaire qui comprend le meurtre du fils d’un juge à succès aux mains de deux policiers et le système les libère. De ce fait, le détective et le juge en question doivent s’allier à un autre père en deuil pour obtenir vengeance après la réponse nulle de la justice.

Dans votre distribution, vous trouverez Taye Diggs, John Cusack, George Lopez, Luke Hemsworth, Gianni Capaldi, Briana Evigan, RJ Mitte, Steven Berrebi, Jaqueline Fleming et Jennifer Tao. Dans le cas où vous recherchez un film à suspense de courte durée qui contient de grands éléments dans sa prémisse, nous vous recommandons La justice des hommes désormais disponible en Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂