Le fantôme du lit à eau se lance dans un nouveau regard terrifiant sur The Conjuring 3

Bien que se cacher sous les couvertures soit généralement l’endroit idéal en cas de peur, une nouvelle image de La conjuration: le diable m’a fait le faire vous fera peur d’aller vous coucher. La nouvelle image intense représente un jeune garçon attrapé par une main à l’aspect macabre qui a émergé de l’intérieur de son lit à eau et qui pourrait bien être le moment de possession qui déclenche l’intrigue du film.

La conjuration: le diable m’a fait le faire révélera une fois de plus une histoire effrayante de terreur, de meurtre et de mal inconnu qui choquera même nos enquêteurs paranormaux expérimentés et intrépides Ed et Lorraine Warren. L’un des cas les plus sensationnels de leurs dossiers, cela commence par un combat pour l’âme d’un jeune garçon, puis les emmène au-delà de tout ce qu’ils avaient jamais vu auparavant, pour marquer la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un suspect de meurtre prétendrait démoniaque. possession comme moyen de défense.

Joués à nouveau par Patrick Wilson et Vera Farmiga, Ed et Lorraine Warren se retrouveront une fois de plus dans des situations profondément troublantes, souvent terrifiantes, alors qu’ils tentent de rester en vie et de mettre un terme à cette mystérieuse force maléfique. Contrairement au plus familier Prestidigitation mis en place cependant, le troisième film de la franchise s’éloigne de l’idée de maison hantée et explorera à la place l’un des cas les plus célèbres des Warrens, le procès pour meurtre d’Arne Johnson, joué par Ruairi O’Connor. En 1981, Johnson a tué son propriétaire et est devenu la première personne de l’histoire américaine à revendiquer la possession démoniaque comme sa défense. Le film met également en vedette Ruairi O’Connor, Sarah Catherine Hook, Julian Hilliard, Charlene Amoia, Paul Wilson, John Noble, Sterling Jerins et Shannon Kook dans le rôle de Drew Thomas.

Ne crains pas Prestidigitation les fans … ou peut-être que cela devrait faire beaucoup peur, car malgré le film s’éloignant de la formule habituelle, le réalisateur Michael Chaves a décrit le dernier épisode de la franchise d’horreur comme le plus sombre à ce jour. «À bien des égards, c’est le plus grand film de conjuration», a taquiné le cinéaste. « J’ai montré la coupe finale à [star] Vera [Farmiga] et son mari et ils ont accepté, et ils se sont dit: « C’est le film de conjuration le plus sombre. » Il creuse dans un matériau vraiment sombre. C’est définitivement un cas où il y a de vraies conséquences, il y a de vraies victimes. «

« Cela emmène vraiment les Warrens dans des endroits inconnus », a poursuivi Chaves. «En tant que fan de la franchise, j’étais honnêtement très nerveux au début, rompant avec les conventions, rompant avec beaucoup de choses qui relèvent de la tradition, mais je pense que ce que nous avons fait, c’est vraiment tisser le langage et les choses que vous voulez. d’un film de conjuration – les frayeurs, les Warrens, leur relation – et [pushed them] aux limites dans cette nouvelle direction vraiment fraîche et passionnante. «

Chaves travaillera à partir d’un scénario de David Leslie Johnson-McGoldrick et d’une histoire de Johnson-McGoldrick et James Wan. La conjuration: le diable m’a fait le faire devrait sortir en salles et HBO Max le 4 juin 2021, après avoir été retardé d’une date de sortie en septembre de l’année dernière. Parallèlement à une sortie en salle traditionnelle, le film aura également une sortie simultanée d’un mois sur le service de streaming HBO Max à partir de cette date. Cette image provient de l’aperçu du film d’été dans USA Today.

