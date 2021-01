Le fan Mandalorian fabrique le sabre laser de bébé Yoda à l’aide du bouton de la crête du rasoir

Un fan inconditionnel de The Mandalorian a créé un sabre laser personnalisé pour Baby Grogu. La saison 2 s’est terminée sur un moment doux-amer alors que Din Djarin terminait sa mission principale. Il a finalement pu livrer Grogu à un Jedi, bien que les Jedi aient techniquement dû venir à eux, et dans le processus, sauver Din et son équipage. Maintenant, Grogu est parti pour s’entraîner en tant que Jedi, ce qui signifie qu’il aura bientôt besoin de son propre sabre laser. Un plutôt rusé Guerres des étoiles fan a imaginé à quoi pourrait ressembler l’arme.

Concept conçu par un fan pour le sabre laser de Baby Yoda (Via Reddit: https://t.co/DxFZEEXzU3) pic.twitter.com/UBtK5fKMZS – L’hiver arrive (@WiCnet) 12 janvier 2021

L’idée de Baby Grogu, alias Baby Yoda, alias l’enfant, brandissant un sabre laser présente une image mentale humoristique. Cependant, le petit gars grandit et il va devoir apprendre à se protéger après les événements de The Mandalorian saison 2. TethanProps, utilisateur de Reddit, a décidé de concevoir ce à quoi il pense que le sabre laser de Grogu pourrait ressembler, qui intègre l’une des choses préférées de l’enfant: le bouton brillant du Razor Crest. En plus des attributs traditionnels du sabre laser, l’arme comprend également le sceau du clan Mudhorn.

Le design du sabre laser Baby Grogu semble pouvoir se retrouver facilement The Mandalorian saison 3. Cependant, on ne sait pas si nous finirons même par voir le personnage préféré des fans retrouver Din Djarin. La saison 2 a laissé beaucoup de choses en suspens, bien que les fans soient convaincus que les deux amis se rencontreront à un moment donné. Une autre chose qui Guerres des étoiles les fans s’interrogent sur le Razor Crest. Il a été détruit sur Tython et le chasseur de primes n’a plus de navire. Il n’a pu récupérer que le bouton préféré de Grogu et sa lance Beskar.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur Baby Grogu et un sabre laser. L’une des théories les plus intéressantes concerne le fait qu’il prenne le contrôle du Darksaber. Din Djarin était à peu près le tuteur du petit gars, ou certains pourraient même dire, son père. Maintenant que Din a le sabre noir, certains pensent qu’il sera transmis à Grogu, comme le sabre laser d’Anakin à Luke. De toute évidence, Bo-Katan jette une clé à molette dans cette théorie, bien que nous en apprendrons probablement plus sur cette lutte à venir dans The Mandalorian saison 3.

Un autre problème possible avec la théorie de Grogu et Darksaber est le fait que l’arme doit traditionnellement être gagnée au combat. Cela signifierait que Grogu devrait vaincre Din Djarin à un moment donné, ce qui semble un peu ridicule. De plus, il n’est pas clair si nous verrons Grogu devenir un Jedi fort à l’avenir. Quoi qu’il en soit, tout cela ne va pas s’arrêter Guerres des étoiles les fans de spéculer sur ce qui se passera dans le futur, ou de concevoir leur propre version du sabre laser personnalisé de Grogu. Le dernier design réalisé par des fans provient de Reddit. Vous pouvez en voir une image ci-dessus.

CONCEPT GROGU LIGHTSABER CONCEPT GROGU LIGHTSABER CONCEPT GROGU LIGHTSABER !!! pic.twitter.com/I0AJPjC9F6 – Commandant M (@ CommanderM66) 14 janvier 2021

