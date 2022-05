Le fan de Witcher donne à Geralt d’Henry Cavill un nouveau look cyberpunk

La série à succès Le sorceleur fête à Netflix un énorme succès d’audience et a duré avec le 2e saison un nouvel enregistrement comme séries les plus regardées installé sur le service de streaming.

La série fantastique avec une base de fans croissante est basée sur la saga du sorceleur de l’auteur de livres polonais Andrzej Sapkowskibasé sur les modèles dont le même nom série de jeux vidéo par CD Project RED.

Et pendant que les fans fébrilement autres saisons de la série attendre – et en même temps Réapprovisionnement dans le domaine des jeux J’espère qu’un fan a utilisé le temps et Henri Cavill en tant que héros titulaire Geralt de Riv (par Instagram) un nouveau look manqué: The Witcher est également responsable Relooking cyberpunk sacrément bon:

Henri Cavills Gerlat en cure de jouvence cyberpunk © Housofmat (via Instagram)

La saison 3 de The Witcher est déjà en préparation

Après le début brillant de la nouvelle série fantastique « The Witcher », les fans ont dû attendre deux ans pour la deuxième saison, qui a finalement commencé à la fin de l’année dernière. Cela prendra-t-il encore deux ans avant que 3e saison apparaît reste à voir. Au moins les créateurs ne perdent pas de temps et ont déjà le Tournage des nouveaux épisodes a commencé.

Images de la première série montrer Henry Cavill comme Sorceleur GeraltFreya Allan comme Ciri et Anya Chalotra comme Yennefer. Un cheval peut également être vu en arrière-plan, probablement comme un Successeur de Roach devrait fonctionner. Le début du tournage des nouveaux épisodes a également été annoncé par la partie officielle Détails de la première histoire de la saison 3 annoncé:

« Alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent s’affrontent pour la capturer, Geralt emmène Ciri à Cintra afin de la cacher de ses poursuivants afin de protéger sa famille nouvellement unie de ceux qui la menacent et cherchent à la détruire. Yennefer de Vengerberg conduit Ciri à la forteresse bien protégée d’Aretuza, où commence son entraînement magique. Là, Yennefer espère en savoir plus sur les forces obscures qui entourent Ciri. Les trois se retrouvent bientôt pris dans un tourbillon de corruption politique, de magie noire et de trahison. Afin de ne pas se perdre à jamais, Geralt, Ciri et Yennefer acceptent les batailles à venir… »

Un concret Date de début de la saison 3 de « The Witcher » n’existe pas encore. Avant cela, cependant, nous pouvons nous attendre à la première de la série préquelle The Witcher: Origine du sang Attendez-vous à Netflix fin 2022. Une 4e saison est déjà dans le pipeline, aussi plus de retombées sont prévus.