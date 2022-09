Le fan art de Batman 2 apporte des modifications précises au costume

Après quelques inquiétudes initiales au milieu du chaos des annulations et des retards en cours chez Warner Bros. Pictures, il semble que Batman 2 se passe avec le réalisateur Matt Reeves et la star Robert Pattinson. Avec The Dark Knight prêt à revenir, que pourrait-il Le Batman ressemble quand il combat à nouveau le crime dans les rues de Gotham City? Eh bien, un artiste connu sous le nom de @Jaxonderr s’est rendu sur Instagram pour apporter des modifications précises à la bande dessinée à la cape et au capot.

« »THE BATMAN II » Quel genre de changement de costume aimeriez-vous voir dans la suite? » l’artiste demande dans une légende à côté de l’image, qui montre exactement quel type de combinaison ils aimeraient voir. Maintenir le même col et l’apparence d’armure sectionnée comme on le voit dans Le Batman, le montage apporte de gros changements au costume. Beaucoup d’entre eux reflètent ce à quoi ressemble souvent le personnage dans les pages des bandes dessinées de DC.

L’un des changements les plus notables est l’ajout d’yeux blancs, un élément emblématique qui n’a jamais tout à fait fait la transition d’une page à l’autre (mis à part brièvement lors de la finale de Le Chevalier Noir). Très probablement parce que le port d’un masque qui couvre la majeure partie du visage est gênant pour un acteur, les conceptions en direct leur permettant d’utiliser uniquement leurs yeux pour transmettre des émotions. Quelque chose dans lequel Robert Pattinson, en particulier, a excellé lors de sa première sortie.

Parallèlement au changement dans les yeux, le nouveau costume de Batman ajoute de la couleur au gris et au noir, mettant en évidence le symbole de la chauve-souris au centre avec un contour doré et ajoutant même une légère teinte bleuâtre à la cape et au capot noirs – tous les changements qui seront familier aux fans du Caped Crusader.





Batman 2 est maintenant écrit par Matt Reeves et Mattson Tomlin

Pour le plus grand plaisir des fans de Batman du monde entier, il a maintenant été confirmé que Matt Reeves et Mattson Tomlin se réuniront et commenceront à travailler sur l’écriture. Batman 2 bientôt, avec Le Batman La star Robert Pattinson devrait revenir en tant que Bruce Wayne alias Batman. Un rapport récent a révélé que Reeves a déjà commencé à travailler sur le projet aux côtés Le Batman co-scénariste Mattson Tomlin, qui n’était pas crédité en tant qu’écrivain sur le premier film.

Le réalisateur Matt Reeves a maintenant établi une relation de travail à long terme avec Warner Bros. Pictures, signant un premier accord avec le studio et étant en mesure de développer un univers partagé à travers le monde créé en Le Batman. « Quelqu’un comme Matt, nous lui achèterons tout ce qu’il veut faire », a déclaré Michael De Luca, coprésident et PDG du groupe Warner Bros Pictures. « Nous investissons dans tout ce vers quoi Matt se sent attiré, dans l’univers de Batman et ailleurs. Il a une invitation ouverte à aller partout où ses intérêts le mènent. Nous nous pencherons sur tout ce que Matt veut faire. En ce qui concerne les scénaristes / réalisateurs travaillant dans cet espace de genre très élevé, avec tout ce que Matt a fait, de Let Me In à la trilogie Apes en passant par The Batman, il est dans une classe à part.





Sorti en mars, Le Batman présente au public une version du justicier de DC deux ans après le début de sa carrière de combattant du crime alors que Batman se heurte à sa plus grande menace à ce jour lorsqu’un tueur en série connu sous le nom de The Riddler commence à cibler l’élite de Gotham. Avec Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis et Colin Farrell, The Batman a reçu des critiques élogieuses à sa sortie.

Batman 2 n’a pas encore de date de sortie.