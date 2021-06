Le fabricant d’iPhone Foxconn et PTT signent un protocole d’accord pour fabriquer des véhicules électriques pour la Thaïlande

01 juin 2021 18:52:18 IST

Foxconn, le principal fabricant d’iPhone d’Apple, a annoncé son partenariat avec le groupe énergétique d’État PTT Plc. Dans le cadre de leur accord, Foxconn et PTT ont collaboré pour fabriquer des voitures électriques en Thaïlande. Avec cet accord, Foxconn fait son entrée sur le marché des véhicules de tourisme. Un protocole d’accord (MoU) a été signé par les entreprises pour fabriquer en collaboration des véhicules électriques et leurs composants pour le marché de l’Asie du Sud-Est, a indiqué un communiqué conjoint publié pour l’annonce. La cérémonie de signature virtuelle s’est déroulée en présence du Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-o-cha.

Sans divulguer plus de détails sur le développement, le communiqué a ajouté que dans le cadre de l’accord, une « plate-forme ouverte » sera mise à disposition pour fournir des services matériels et logiciels à d’autres constructeurs automobiles.

« Cette coopération avec PTT et le gouvernement thaïlandais pour concrétiser la vision du développement durable de l’industrie des véhicules électriques, démontre que l’écosystème MIH est en pleine croissance », a déclaré le président de Foxconn, Liu Young-way.

La société a déclaré qu’elle fabriquerait environ 150000 véhicules par an, à partir de 2023, en partenariat avec le constructeur automobile américain Fisker Inc, ce qui en fait le plus grand contrat d’assemblage de véhicules à ce jour.

L’année dernière, en octobre, Liu a déclaré que Foxconn avait pour objectif de fournir des composants ou des services pour 10% des véhicules électriques du monde d’ici 2025 à 2027. Il a promis de réduire les coûts de fabrication et autres coûts de construction automobile grâce à ses services d’assemblage en tant que plus grand fabricant d’électronique sous contrat au monde.

Foxconn s’est aventuré dans le jeu EV au cours de la dernière année environ, annonçant des accords avec des fabricants tels que Byton, le Zhejiang Geely Holding Group et Stellantis.

L’entreprise EV de Foxconn pourrait constituer une menace pour les constructeurs automobiles établis, où des acteurs non traditionnels pourraient utiliser des assembleurs sous contrat comme Foxconn comme une voie plus courte pour rivaliser sur le marché des véhicules.

