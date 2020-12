Le fabricant d’iPhone d’Apple, Wistron, a déclaré avoir subi des pertes d’une valeur de 437 crore Rs en raison de la violence dans l’usine de Bengaluru

Press Trust of France14 déc.2020 19:22:15 IST

Wistron Corporation, un fabricant sous contrat pour Apple Inc, a subi des pertes d’une valeur de plus de Rs 437 crore en raison de la violence perpétrée par une section de travailleurs sur des problèmes de salaire dans son usine de fabrication du Karnataka. Un grand nombre d’employés auraient commis des incendies criminels, des pillages et des violences dans l’usine de fabrication de Wistron à Narasapura, dans le district de Kolar, samedi, pour des problèmes liés aux salaires, a déclaré la police. Ils ont endommagé le bâtiment, endommagé des véhicules, les ont incendiés, endommagé du matériel coûteux, notamment des machines et des ordinateurs.

La société, qui a exprimé lundi un profond choc face à l’incident, a déjà déposé une plainte au poste de police de Vemagal.

Dans la plainte, le dirigeant de la société, TD Prashanth, a déclaré que du matériel de bureau, des téléphones portables, des machines de production et des équipements connexes d’une valeur de 412,5 crores de roupies avaient été perdus.

Entre autres, des infrastructures d’une valeur de Rs 10 crore, Rs 60 lakh de voitures et de voiturettes de golf, smartphones et autres gadgets d’une valeur de Rs 1,5 crore ont subi des dommages, ont été volés ou perdus.

Selon la plainte, 5 000 travailleurs contractuels et environ 2 000 coupables inconnus ont commis des actes de vandalisme dans l’établissement.

La police a jusqu’à présent arrêté 149 personnes et en a détenu quelques autres.

«Nous sommes profondément choqués par les événements survenus dans notre usine de Narasapura. Nous respectons la loi et soutenons les autorités dans leur enquête. La sécurité et le bien-être des membres de notre équipe sont toujours notre priorité absolue», a déclaré Wistron Smart Devices, groupe d’activité innovation, Managing Le directeur Sudipto Gupta a déclaré dans un communiqué.

Le ministre en chef adjoint du Karnataka, CN Ashwath Narayan, avait condamné l’incident et déclaré que des mesures strictes seraient prises contre les auteurs.

Les partis politiques du Karnataka ont demandé une enquête approfondie sur la violence à l’usine car ils ont exprimé leurs inquiétudes quant à son impact possible sur l’image favorable aux investissements de l’État.

Outre Apple iPhone, Wistron, basé à Taiwan, fabrique des produits informatiques pour Lenovo et Microsoft.

Wistron est également l’une des 16 entités qui ont reçu l’approbation d’incitation dans le cadre du plan d’incitation à la production (PLI) du gouvernement central.

