Le fabricant de Witcher fait face aux critiques des fans sur le sort du cafard

Le succès Netflix-Séries Le sorceleur était récemment avec le 2e saison continue sur le service de streaming et bénéficie d’une base de fans de plus en plus large. Mais il y a aussi des critiques, notamment une certaine scène a provoqué l’horreur chez les fans de la saga Witcher et déclenché des discussions animées : On parle de Roach, le cheval bien-aimé de Geralt et fidèle compagnon du sorceleur, que de nombreux fans ont pris à cœur.

La mort de Plötze n’a pas été bien accueillie par tous les fans

Dans dit Épisode 6 « Cher ami… » Un incident tragique se produit : Horse Roach est victime d’une attaque de monstre et est mortellement blessé. Puisqu’il n’y avait aucun espoir pour le fidèle animal et que Geralt ne pouvait pas le sauver non plus, il décide de mettre Roach hors de sa douleur. Dans le scène de mort déchirante le sorceleur dit au revoir à son compagnon avec des mots touchants :

« Profitez de votre dernière balade à travers la prairie et à travers la brume. N’ayez pas peur d’elle, c’est votre amie. »

Pendant le tournage, on dit qu’il s’agit d’un argument féroce entre le personnage principal Henri Cavill et le Créatrice de la série Lauren Schmidt Hissrich sont venus.

Selon la rumeur, le showrunner aurait eu le traumatisme Scène planifiée complètement différemment, ce qui avait conduit l’acteur de Geralt à prendre sans ménagement le texte modifié eu. Le créateur de la série a dû faire beaucoup pour cela critique des fans écoutez, parce que soi-disant la scène devrait en avoir un blague totalement déplacée contenir. On ne savait pas auparavant à quoi la scène devait ressembler à l’origine.

Geralt avec Roach © Netflix – « The Witcher »

Voici à quoi la scène du cafard était censée ressembler à l’origine

Maintenant, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich prend la parole et précise qu’elle en aucun cas irrespectueux avec la scène du cafard voulait traiter et révèle également comment texte original Devrais lire:

« Il a traversé le toit ! Voici ce qui a été écrit en remerciement du fait qu’un cafard antérieur existait et qu’un autre suivra bientôt. Ce n’est pas vraiment une blague. »

Elle fait allusion à la vieillesse du sorceleur qui, en tant que mutant, vit beaucoup plus longtemps que son cheval et a donc déjà eu un cafard avant et en aura encore un après. Il va donc sans dire que Geralt survit à plusieurs de ses compagnons animaux et doit dire au revoir encore et encore. Au cours de sa vie, il n’a pas un seul cafard, mais plusieurs – par exemple dans la série de jeux, qui se déroule quelques années après les livres et la série.

De plus, l’auteur a finalement réitéré qu’entre Cavill et elle sans argument à cause de la scène et la question ne doit pas être davantage exagérée. Au contraire, elle s’est apaisée :

« Henry voulait un moment plus long et plus émouvant, ce que j’étais heureux de lui donner. S’il vous plaît, n’en faites pas un drame là où il n’y en a pas. »

Cela a explosé ! Voici ce qui a été scénarisé, en hommage au fait qu’un Roach précédent avait existé, et qu’un autre existera bientôt. Ce n’est pas une blague. Henry voulait un moment plus long et plus émouvant, ce que j’étais plus qu’heureux de lui donner. Ne créez pas de drame là où il n’y en a pas😘 https://t.co/DIeRX90Jl3 pic.twitter.com/bn3Bf9jSKX – Lauren S. Hissrich (@LHissrich) 11 janvier 2022