Le fabricant de BioShock Ken Levine mène son projet dans l’enfer du développement

Qu’est-ce qui est réellement de la BioShock-Créateur Ken Levine et son « Nouveau projet qu’il a annoncé en 2014 ? Les fans attendent avec impatience des nouvelles depuis près de huit ans, mais de Levines et de son studio de développement Histoire de fantômes aucune nouvelle information n’est divulguée. Aussi Éditeur Take Twoauquel Ghost Story appartient est silencieux à ce sujet.

Quand arrive le nouveau jeu de Ken Levine ?

Si l’on en croit les récents rapports, le projet ne verra pas le jour avant un certain temps. la Page d’actualités Bloomberg a échangé des points de vue avec plusieurs employés actuels et anciens qui ont travaillé avec Levine et a découvert que le jeu sans titre officiel coincé pendant huit ans. Le développement a sous nombreux redémarrages et changements de direction subi et sera selon les déclarations des employés dans deux ans au plus tôt apparaître.

La culpabilité est le style de leadership de Levine

Les employés citent le style de gestion de Levine comme la raison de la longue période de développement. Les équipes dirigeantes sont connues pour avoir des problèmes depuis des années. C’était déjà possible sous sa direction Le studio de développement BioShock Irrational Games est basé. Néanmoins, l’éditeur Take Two se retient avec les critiques et contribue au fait que rien ne change dans l’état interne du développeur Ghost Story.

Selon les informations contenues dans le rapport, Levine veut apparemment créer un jeu aussi ambitieux que « BioShock », mais avec une équipe de développement beaucoup plus petite. Il devrait également avoir une préférence pour mettre du contenu en attente pendant plusieurs mois pendant le développement et ainsi stresser inutilement ses employés. En attendant, il se laisse porter par des morceaux indés comme « Dead Cells » ou Bâtards du Vide pour inspirer un nouveau contenu pour le nouveau jeu et permettre au contenu d’être modifié au milieu du développement.

Le studio de développement Ghost Story perd des employés

Mais ce n’est pas tout, Levine a également une « personnalité agitée », ce qui provoque également d’autres problèmes de développement. Levine peut « de mauvaise humeur » être et « Frappe, sélectionne une seule personne et injurie-la verbalement devant ses collègues »dit Giovanni Pasteris, un ancien programmeur d’IA chez Ghost Story.

De nombreux développeurs ont déjà quitté Ghost Story car les conditions existantes n’étaient pas compatibles pour eux. Une résiliation entraîne un autre problème : les employés ne sont pas autorisés à partager des actifs du jeu qui n’ont pas encore été terminés. Take Two ne permet pas d’afficher des parties d’un jeu qui n’ont pas encore été terminées. Ce n’est pas ainsi que les développeurs peuvent présenter leurs derniers travaux à un nouvel employeur potentiel. Par conséquent, leurs années de travail ne leur sont d’aucune utilité.

La situation autour de Ken Levine et sa vision jusque-là infructueuse d’un jeu semble être une raison suffisante pour s’arrêter à Ghost Story. Il reste à voir si le prochain projet de Levine vaut les années de développement.