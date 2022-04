Le fabricant chinois d’Apple dévoile à quoi ressemblent les nouveaux écrans de la série iPhone 14

29 avril 2022 11:12:49 IST

On dit depuis longtemps qu’avec l’iPhone 14, Apple abandonnera le tristement célèbre écran à encoches et optera pour une découpe en forme de pilule et une découpe pour la caméra frontale et la gamme de capteurs qu’ils utilisent pour Face ID. Une fuite de l’un des fournisseurs chinois d’Apple semble confirmer la véracité de cette rumeur.

Les panneaux de verre avant des quatre téléphones iPhone 14 ont fait surface sur Weibo, un site Web chinois de médias sociaux. La fuite sur Weibo provient d’un leaker chinois réputé d’Apple, dont les fuites se sont souvent avérées vraies. Selon le message, la photo a été accidentellement divulguée par l’un des fournisseurs officiels des panneaux de verre avant utilisés pour les écrans des nouveaux modèles d’iPhone 14.

Les panneaux révèlent qu’Apple abandonnera l’encoche pour l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Cela montre également que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Max réguliers obtiendront une encoche beaucoup plus fine et raffinée. On se demande pourquoi Apple ne s’est pas complètement débarrassé de l’encoche pour cette génération d’iPhone.

Tous les appareils reçoivent également des lunettes plus fines. Les utilisateurs aux yeux d’aigle de la plate-forme ont également observé que tous les modèles d’iPhone 14 obtiennent un rapport d’aspect plus grand.

Les rapports sur l’écran en forme de pilule et perforé pour l’iPhone 14 ont été rapportés pour la première fois par Ross Young, un consultant de l’industrie de l’affichage, et Mark Gruman, un journaliste réputé qui a rapporté de nombreux dans le passé qui se sont avérés exacts.

D’autres fonctionnalités et détails rumeurs autour de l’iPhone 14 incluent une caméra arrière de 48 mégapixels, une caméra frontale améliorée avec autofocus, et plus encore.

Si c’est effectivement la direction qu’Apple prend pour l’iPhone 14, nous devons dire que la découpe en forme de pilule à encoche et la découpe séparée en forme de perforation semblent plutôt intrusives et plus discordantes que l’encoche. L’encoche, aussi perturbatrice soit-elle, avait l’air beaucoup plus propre et pratique. L’affichage avec les deux trous nécessitera un certain temps d’adaptation.

Ce sera intéressant lorsque les découpes en forme de pilule et de perforation deviendront la norme sur tous les iPhones. De toute évidence, cette année, les nouvelles modifications de conception ont été réservées exclusivement aux modèles haut de gamme afin de les différencier des versions régulières de l’iPhone.

