Le E-commerce à le vent en poupe

Les marchés en ligne sont encore peu développés dans de nombreuses régions du monde. Pourtant, le commerce électronique peut constituer une opportunité clé pour le développement économique. Les ventes en ligne permettent aux entreprises d’atteindre davantage de clients, tant dans leur pays qu’à l’étranger. De nouveaux emplois sont également créés dans les secteurs de soutien, tels que les entreprises technologiques, les fournisseurs de services de paiement et les entreprises de logistique.

La pandémie de COVID-19 a considérablement gonflé les rangs des acheteurs en ligne dans le monde entier. Mais ce n’est qu’un début. La demande latente pour le commerce électronique dans les marchés émergents reste importante. Les données transnationales suggèrent que les marchés en ligne peuvent décoller rapidement, à mesure que les revenus augmentent. La commodité des achats en ligne et de la livraison à domicile 24 heures sur 24, associée à un choix de produits beaucoup plus large, devrait devenir de plus en plus précieuse pour les clients du monde entier.

Pour libérer tout le potentiel du commerce électronique, les gouvernements doivent jouer leur rôle et créer un environnement favorable à l’initiative du secteur privé.

Cela commence par la garantie d’un accès généralisé à l’internet. Mais il faut aussi soutenir les secteurs économiques fondamentaux, notamment les paiements en ligne, la logistique et les technologies de l’information. Un cadre réglementaire, fiscal et douanier transparent, adapté aux besoins de l’économie numérique, peut créer l’environnement commercial stable nécessaire pour attirer les investissements. Un cadre solide de protection des consommateurs peut établir la couche de confiance de base qui encourage l’adoption des achats en ligne. Pour galvaniser les réformes dans tous ces domaines, un plan d’action pour le commerce électronique, tel qu’adopté par des pionniers comme l’Égypte, la Serbie et le Vietnam, peut constituer une première étape essentielle.

En france, de nombreuses boutiques physiques ont fait le choix de se digitaliser. C’est le cas par exemple de la boutique l’occitane Lyon qui a vu son site naître pendant le premier confinement.

Nous allons suivre dans les prochaines semaines le comportement des visiteurs mais il y’a de forte chance que le commerce de proximité continue de souffrir.