Le duc et la duchesse de Sussex regardent en arrière sur 2020 – et en avant jusqu’en 2021 – avec des invités spéciaux dans un nouveau spécial vacances – Spotify

Si 2020 s’est avérée être une année difficile qui a contraint beaucoup de personnes à s’adapter aux nouvelles réalités, elle a également montré comment les gens peuvent prospérer au milieu du changement et trouver des moyens de se regarder plus en profondeur. Aujourd’hui, dans un nouveau standalone Spécial vacances produit par Audio Archewell et Vrille, Le duc et la duchesse de Sussex repensez à l’année qui a tout changé. L’épisode, que les auditeurs peuvent diffuser gratuitement en exclusivité sur Spotify, présente un large éventail de voix partageant des leçons, des réflexions et des espoirs pour la nouvelle année.

«Alors que nous arrivons à la fin de cette année et que nous nous tournons vers l’avenir, gardons les leçons que nous avons apprises sur l’importance de prendre soin les uns des autres et sur l’importance de nos relations, même lorsqu’elles physiquement impossible », explique Prince Harry, le duc de Sussex, au début de l’épisode.

«Nous avons pensé, et si nous pouvions réunir des personnes qui nous inspirent – des personnes que nous admirons – et avoir leur avis sur ce qu’elles ont appris de 2020», poursuit Meghan, la duchesse de Sussex.

Connectez-vous à l’offre spéciale de vacances présentée par le duc et la duchesse de Sussex alors qu’ils réunissent une collection spéciale d’inspiration, de réflexion et de perspective d’invités du monde entier, notamment: Stacey Abrams, Christina Adane, José Andrés, Brené marron, Rachel Cargle, Deepak Chopra, James Corden, Mat Haig, Monsieur Elton John, Hussain Manawer, Naomi Osaka, Tyler Poiré, et George la Poète (plus une surprise ou deux).

Rejoignez-les alors qu’ils réfléchissent à l’année, parlez ouvertement du pouvoir de la compassion, de la gentillesse et de la connexion, et portez un toast à une 2021 pleine d’espoir.

Abonnez-vous au Hub audio Archewell sur Spotify pour être le premier à entendre des projets exclusifs du duc et de la duchesse de Sussex.