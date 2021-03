Le drone FPV de DJI est officiel: volez comme Superman pour une fois

Avec le nouveau drone FPV de DJI, les utilisateurs perçoivent le vol à travers un casque. Cela donne l’illusion qu’ils survolent eux-mêmes les montagnes et les lacs. Il existe une unité de commande de mouvement en option pour contrôler les mouvements de la main.

«FPV» signifie «vue à la première personne». Le drone bascule automatiquement entre les fréquences 2,4 et 5,8 GHz et le débit de transmission vidéo est jusqu’à 50 Mbit / s. Ceci est censé réduire le bégaiement et les artefacts et le signal est amélioré par trois émetteurs et quatre récepteurs dans l’avion.

Trois modes de contrôle sélectionnables

Les utilisateurs peuvent choisir entre trois modes de contrôle différents:

Mode haute qualité : Une résolution de 1440 x 810 pixels, 60 images par seconde (FPS) et un champ de vision de 142 degrés. En option 50 FPS et un champ de vision de 150 degrés. Dans ce mode, la latence est de 40 millisecondes.

: Une résolution de 1440 x 810 pixels, 60 images par seconde (FPS) et un champ de vision de 142 degrés. En option 50 FPS et un champ de vision de 150 degrés. Dans ce mode, la latence est de 40 millisecondes. Mode à faible latence : Une résolution de 1440 x 810 pixels, 120 FPS et un champ de vision de 142 degrés. En option 100 FPS et un champ de vision de 150 degrés. Ici, la latence est de 28 millisecondes.

: Une résolution de 1440 x 810 pixels, 120 FPS et un champ de vision de 142 degrés. En option 100 FPS et un champ de vision de 150 degrés. Ici, la latence est de 28 millisecondes. Mode spectateur: La vue pilote est partagée avec jusqu’à huit casques supplémentaires.

Les enregistrements vidéo fonctionnent également avec une résolution 4K à 60 FPS. Les autres caractéristiques sont le ralenti 4x, la stabilisation d’image RockSteady et la correction de la distorsion. Le casque ressemble à des lunettes VR, mais est généralement utilisé pour lire les enregistrements de drone du monde réel. En fait, il existe également un mode VR appelé « DJI Flight Simulator », avec lequel les utilisateurs peuvent s’entraîner à voler dans un environnement virtuel avec le casque appelé « Goggles V2 » et la télécommande.

Disponible en package pour 1350 euros

L’ADS-B («Automatic Dependent Surveillance-Broadcast») est responsable de la sécurité des vols. Ce système reçoit les informations de localisation des avions et des hélicoptères à proximité du drone et envoie des avertissements aux Goggles V2 afin que le pilote puisse s’échapper à temps. Il y a aussi un frein d’urgence en vol stationnaire. La portée de transmission vidéo est de 10 kilomètres, de sorte que l’utilisateur peut voler assez loin avec le drone.

Le DJI FPC Combo se compose d’un drone, d’un casque et d’un contrôleur.

La caméra à cardan, le châssis et le capot supérieur peuvent être facilement remplacés pour les réparations. Dans le combo comprenant le drone, le casque et le contrôleur, le DJI FPV coûte 1350 euros. Le contrôleur de mouvement est disponible pour 150 euros.