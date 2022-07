Le drôle de trolling d’une plateforme à Netflix pour sa mesure de facturation des comptes de partage

diffusion

Netflix a annoncé qu’il facturerait le partage de comptes dans certains pays et une plateforme l’a pris pour plaisanter avec ses abonnés. Regardez le détail amusant!

© GettyLe drôle de trolling d’une plateforme à Netflix pour sa mesure de facturation des comptes de partage.

le service de streaming Netflix Il traverse des heures critiques, notamment en Argentine, au Honduras, au Guatemala, au Salvador et en République dominicaine, car il a été annoncé qu’ils factureraient des frais supplémentaires à ceux qui partagent leurs comptes dans différents endroits. À la suite de cela, il y a eu un mécontentement manifeste sur les réseaux sociaux, où une autre plateforme a rejoint les commentaires contre l’entreprise avec un troll.

« Le mois prochain, les comptes Netflix en Argentine, au Honduras, au Guatemala, au Salvador et en République dominicaine incluront l’accès depuis une maison. Pour utiliser votre compte dans d’autres maisons, vous pouvez le faire moyennant des frais supplémentaires », posté sur les réseaux sociaux et signalé par E-mail. Dans le cas des résidents argentins, ils ont indiqué qu’ils devront payer 219 pesos supplémentaires par maison et auront un montant déterminé par les différents plans.

+ Le trolling d’une plateforme à Netflix dans les réseaux

Avec la déclaration publiée, les internautes sur Twitter ont fait une tendance Au revoir Netflix, dans le but de préciser qu’ils seraient désabonnés. Lundi, de multiples réactions et mèmes amusants ont été vus par le public, mais de manière frappante, le streaming QubitTV a dédié un post à Netflix avec un GIF qui a fait rire dans les commentaires.

Il s’agit d’un clip de l’entraîneur argentin Ramón Díaz se montrant du doigt et s’exclamant : « Pas moi, hein. Pas moi », en référence au fait qu’ils ne pensent pas à prendre une mesure de cette taille. La compagnie QubitTV Il est présent depuis 2011 et fournit du contenu à la demande aux utilisateurs en Argentine et en Uruguay, avec un vaste catalogue de classiques de tous les temps.

Concernant le nouveau mode de Netflixson directeur de l’innovation produit, Chengyi Long, avait déclaré : « Actuellement, cependant, la pratique répandue du partage de comptes entre différents ménages affecte notre capacité à long terme à investir et à améliorer notre service. ». D’autre part, il a noté : « Nous continuons à nous efforcer de vous offrir de grands films et séries, et d’être aussi prévenants que possible dans la façon dont nous facturons l’utilisation de notre service multi-ménages. ».

