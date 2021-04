Le drame Twitter de Trisha Paytas et Nikita Dragun expliqué

Voici un guide complet de tout le drame Twitter entre Trisha Paytas et Nikita Dragun.

Les YouTubers Trisha Paytas et Nikita Dragun ont eu un échange houleux sur Twitter après que Trisha se soit moquée de l’émission Snapchat de Nikita Nikita non filtré.

Comme vous le savez, Trisha n’est pas étrangère au drame YouTube. En janvier, elle a eu une sérieuse dispute avec Jeffree Star et Shane Dawson, qui s’est terminée avec Trisha appelant du temps sur ses 12 ans d’amitié avec Shane. Elle a également régulièrement parlé des allégations de Vlog Squad et de David Dobrik sur son podcast H3H3.

Maintenant, sa Nikita est dans la ligne de mire et d’une manière ou d’une autre, Ethan Klein, Def Noodles et Keemstar ont également été jetés dans le mélange. Mais que s’est-il réellement passé? Eh bien, voici tous les détails.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la querelle Trisha Paytas et Nikita Dragun…



Le drame Twitter de Trisha Paytas et Nikita Dragun a expliqué. Photo: @trishapaytasbackup via Instagram, @nikitadragun via Instagram

Que s’est-il passé entre Trisha Paytas et Nikita Dragun sur Twitter?

Mercredi (31 mars), Trisha Paytas et Nikita Dragun se sont lancées sur Twitter. Le différend a été déclenché lorsque Citation de Trisha tweetée un tweet de la page de thé YouTube Def Noodles. Le tweet disait: « Nikita Dragun dit » annule-moi autant de fois que tu veux … mon émission est toujours en cours « . C’est la deuxième saison de son émission de télé-réalité diffusée sur Snapchat. «

Trisha a cité le tweet et a écrit « On Snapchat » à côté d’un emoji au visage riant, se moquant essentiellement de l’émission de Nikita. C’est à ce moment que les choses ont mal tourné. Nikita a alors répondu: « 30 millions de téléspectateurs et un panneau d’affichage au coucher du soleil … mais laissez-moi quand même revenir au tournage de mon émission Netflix. » Dans un tweet de suivi, Nikita a ensuite accusé Trisha d’essayer de «minimiser les miennes ou les réalisations de toute femme trans» compte tenu de son histoire avec la communauté transgenre.

En 2019, Trisha a annoncé qu’elle était «transgenre de femme à homme» mais qu’elle s’identifiait toujours à son «sexe de naissance naturelle». Elle a également déclaré qu’elle continuerait à utiliser les pronoms féminins. La vidéo a provoqué des réactions négatives et Trisha a été accusée de prendre à la légère les problèmes LGBTQ + et d’exploiter la communauté trans. À l’époque, elle s’est excusée mais a insisté sur le fait que c’était sa «vérité».

Trisha a insisté sur le fait que le fait d’appeler Nikita n’avait absolument rien à voir avec sa trans, il s’agissait en fait d’elle d’être une « humaine dégoûtante » d’être amie avec YouTuber James Charles et TikToker Tony Lopez, qui ont tous deux été accusés de se comporter. de manière inappropriée avec des mineurs. Les deux ont nié les allégations.



Nikita Dragun Tweets. Image: @NikitaDragun via Twitter

Trisha a également évoqué Nikita « répandre COVID ». Nikita a été appelée à plusieurs reprises pour ne pas avoir porté un masque approprié et avoir organisé des fêtes tout au long de la pandémie de coronavirus.

En réponse, Nikita a expliqué pourquoi le commentaire initial de Trisha pouvait être préjudiciable à la communauté transgenre. Elle a déclaré: « Minimiser ou se moquer du succès d’une femme trans est incroyablement toxique pour la communauté. D’innombrables femmes, hommes et personnes non conformes ont ouvert la voie à quelqu’un comme moi. Donc une petite victoire comme une émission sur Snapchat, qui est regardée par millions, c’est énorme. Ce n’est pas à propos de moi. »

Elle a ajouté: « Les personnes trans ont été poussées sur le côté depuis la nuit des temps. Jamais été reconnues ou récompensées pour l’impact que nous avons eu sur la société dans son ensemble. Nous sommes ici et nous avons toujours été ici. Humain au cœur. Ce n’est pas un choix! » Trisha a retweeté des tweets à l’appui de la communauté transgenre, y compris des vidéos précédentes, elle a également révélé qu’elle n’était en fait pas binaire. Elle a écrit: « Imaginez que vous vous moquez d’une personne non-binaire qui a été confuse de son identité pendant plus de 20 ans. Ur une merde pour essayer de transformer mon dégoût pour vous en tant qu’humain poubelle en une tournure de haine trans générale. Ur dégoûtant. »

En réponse aux critiques de ses amitiés avec Tony et James, Nikita a ensuite critiqué Trisha pour son comportement inapproprié envers Trevi Moran, qui avait 16 ans quand il a fait une vidéo avec Shane et Trisha dans laquelle ils regardent ses sous-vêtements. Elle est également allée sur Instagram Stories et a joué la chanson de Cardi B « Backin It Up », qui, selon certains, est une réponse à Trisha.

Trisha a insisté sur le fait qu’elle avait reconnu ses erreurs précédentes et s’est à nouveau excusée, y compris auprès de Trevi. «J’ai essayé d’apprendre de mon passé. J’ai enfin maîtrisé un peu ma maladie mentale – je viens, tout cela me fait prendre un énorme recul. Je m’excuserai toujours et j’essaierai de m’éduquer, d’essayer de grandir. C’est tout ce que je peux faire. J’espérais vraiment qu’elle pourrait faire de même », a-t-elle écrit.

Les deux ont constamment commencé à évoquer plusieurs choses problématiques que l’autre avait faites dans le passé, y compris le flirt avec des adolescents, la violence domestique (Trisha a admis avoir causé des ecchymoses sur le bras de son fiancé Moses Hacmon), leur attitude face à la pandémie, les commentaires racistes et la pêche au noir ou le blackface.

Environ deux heures après le début de la bataille sur Twitter, Trisha a insisté sur le fait qu’elle ne voulait pas annuler Nikita et qu’elle était désolée pour tout ce qu’elle avait fait dans le passé. Elle a tweeté: « Vous travaillez tellement et tout vous est de nouveau jeté au visage – et c’est incroyablement effrayant. J’ai perdu qui j’étais aujourd’hui et j’en suis triste. Ce n’est pas moi en train de colporter ou de chercher de la sympathie. Je Je tiens à dire que Nikita Dragun est vraiment nuisible à la société et fait la promotion de comportements et de personnes malsaines auprès de son public. Je voulais la traverser différemment et c’est mon regret.

« J’espère qu’elle aura une sorte de réflexion (elle supprime les tweets que je vois) et voit qu’elle attribue à un énorme problème qui sévit actuellement dans les médias sociaux (hommes sexitng mineurs, l’admettant et s’en tirant avec ça) ainsi qu’à une super diffusion tout au long de la. »



Tweets de Trisha Paytas. Image: @trishapaytas via Twitter

Comment Ethan Klein, Def Noodles et Keemstar sont-ils impliqués dans le drame Trisha Paytas et Nikita Dragun?

Comme pour la plupart des drames sur YouTube, cela n’est pas resté uniquement entre Trisha et Nikita. Maintenant Ethan Klein, Def Noodles et Keemstar sont impliqués.

Alors que l’argument de Twitter faisait rage, Ethan a défendu Trisha et a tweeté: « Nikita prob a propagé le covid à plus de gens que ne regarde réellement son émission. » Il a également applaudi Nikita pour avoir partagé une vidéo mettant en vedette Trisha, Shane Dawson et un YouTuber de 16 ans, où ils regardent ses sous-vêtements. Il a dit: « Je suis sûr qu’elle regrette d’avoir fait cette vidéo que Shane a arrangée. Si je me souviens bien, elle n’est pas encore amie avec Shane. Reste en colère et dis bonjour à James pour moi. »

En plus de ça, Ethan a répondu aux photos meurtries de son beau-frère Moses Hacmon: « Vous êtes tellement ennuyeux qu’il va bien et heureux comme je l’ai déjà dit. Vous, en revanche, resterez fou. »

Keemstar de Drama Alert a ensuite défendu Nikita en partageant plusieurs exemples où Trisha avait parlé de personnes de moins de 18 ans à caractère sexuel. Il a également partagé des images d’Ethan en blackface et a appelé la chaîne de potins YouTuber Def Noodles pour ne pas avoir rapporté le comportement problématique de Trisha dans le passé, mais avoir déterré les vieux tweets de Nikita.

Dans un Vidéo Twitter, Keemstar a expliqué qu’il devait défendre Nikita à cause de l’hypocrisie de Trisha et Ethan. « Trisha et Ethan sont un sentier de guerre, d’accord. Ils ont soif de sang », expliqua-t-il. « Ils essaient d’abattre des enculés tous les jours à gauche et à droite. Merde, tous les jours Trisha appelle quelqu’un de nouveau. Aujourd’hui, c’est Nikita Dragun, ils vont la poursuivre parce qu’elle est amie avec des ‘prédateurs’. Eh bien, Trisha l’est. amis avec des prédateurs ou elle était amie avec des prédateurs. Hypocrite. «

Keemstar a également défendu Nikita contre les allégations de pêche noire, insistant sur le fait que Trisha a fait de même. Il a ajouté: « Mec, regarde le bronzage Trisha. Elle est littéralement noire. Noire! Avec un gros rouge à lèvres blanc, genre, c’est un mauvais look surtout pour 2021. Et Ethan Klein? Il a fait du blackface! Il a littéralement fait du blackface! En 2014, il l’a tweeté C’est l’hypocrisie. »

