Le drame Tamisha Iman et Monét X Change a engendré des mèmes hilarants

Votre guide par excellence de tout le drame entre Tamisha Iman de Drag Race et Monét X Change.

Course de dragsters de RuPaul La saison 13 vient peut-être de se terminer, mais le drame ne fait que commencer. Il y a une guerre sérieuse entre Tamisha Iman et Monét X Change en ce moment et, ouf, est-ce compliqué.

Samedi (1er mai), Tamisha Iman de la saison 13 a publié une vidéo Instagram de près de 17 minutes appelant Toutes les étoiles 4 vainqueur Monét X Change pour lui avoir constamment jeté de l’ombre. Course de dragsters les fans ont été particulièrement choqués par le boeuf apparemment aléatoire, à tel point qu’ils ne croyaient même pas que c’était réel.

Depuis, Tamisha a promis de divulguer tous les détails sur ses réflexions sur Monét et plus encore. Mais il y a beaucoup à déballer ici, alors voici ce que vous devez savoir sur le drame Tamisha Iman et Monet X Change.

LIRE LA SUITE: Les mèmes les plus drôles de la saison 13 de RuPaul’s Drag Race

Explication du drame Tamisha Iman et Monét X Change

Le drame Tamisha Iman et Monét X Change expliqué. Image: VH1

Que s’est-il passé entre Tamisha Iman et Monét X Change?

Le drame entre Tamisha Iman et Monét X Change provient du podcast Sibling Rivalry. Monét co-anime le podcast avec Bob The Drag Queen, vainqueur de la saison 8.

Monét et Bob ont lancé un segment sur le podcast intitulé Sibling Watchery pour la saison 13, dans lequel le duo analysait chaque nouvel épisode de Course de dragsters. Maintenant, Bob aimait Tamisha depuis le début de la saison 13 et lui faisait constamment des éloges. Cependant, Monét était un peu plus critique à propos de la traînée de Tamisha. C’est alors devenu une blague courante que Monét et Tamisha avaient du bœuf, ce que Monét a nié.

Tamisha (qui a bloqué Monét sur tous ses comptes de médias sociaux) a été clairement offensée par les commentaires de Monét sur son drag et a décidé d’annoncer qu’elle lancerait une nouvelle émission le 4 mai – et le premier épisode serait consacré à lire Monét pour la saleté . Dans la vidéo, Tamisha écoute un clip de Monét et Bob critiquant son clip de retrouvailles sur Sibling Rivalry.

« Donc, je ne suis pas mesquin comme les gens le pensent, mais maintenant que la saison est finie … je suis sur le point de vous montrer comment régner en maître en ne vous foutant pas de ce que les gens pourraient penser de vous », a déclaré Tamisha.

«Maintenant Monét… s’il te plait, dis-lui, la façon dont je vais lire ton cul mardi, et pas seulement toi, parce que j’ai essayé de t’épargner beaucoup, mais la façon dont je vais te lire les anciennes drag girls … Je vais vous montrer pourquoi j’ai duré 30 ans dans cette industrie. Je vais vous montrer pourquoi vous devez parfois apprendre à respecter vos aînés. Pas un seul commentaire que j’ai fait publiquement sur Monét depuis que je suis entré dans l’émission. lisez-moi à chaque occasion qu’elle pourrait avoir, elle n’a pas été la seule, mais c’est elle dont je vais faire un exemple. «

Les mèmes Tamisha et Monét battent maintenant leur plein et les fans ne pouvaient pas attendre ce que mardi pourrait apporter.

Si Tamisha Iman me disait effectivement qu’elle allait me lire 3 jours à l’avance, j’entrerais dans la protection des témoins. – compte paca la piraña stan (@itgetsbedder) 1er mai 2021

Tamisha Iman arrive en ligne et donne à quelqu’un un avertissement de 3 jours qu’il va être lu est tellement drôle et emblématique ?? 😭 Vibes promotionnelles de la WWE 🤧 dit-elle salope, je te verrai à Summerslam !!! – Monopoly Phonic (@MonopolyPhonic) 2 mai 2021

Verser du sang d’agneau sur ma porte pour que Tamisha Iman passe chez moi mardi – Solomon Georgio (@solomongeorgio) 4 mai 2021

Tamisha Iman va exécuter un vainqueur de la course de dragsters tous les mardis jusqu’à ce que nous lui donnions la couronne qu’elle mérite – Brady (@itslikethebunch) 1er mai 2021

Disney + et Netflix ont signalé une perte record d’abonnés mardi soir après l’annonce du réseau Tamisha Iman – Christian Zamora (@Christian_Zamo) 5 mai 2021

Monét ne semblait pas trop dérangé par tout cela, cependant. Elle s’est dirigée vers Histoires Instagram, où elle a ri: «Tamisha Iman vient pour moi», en référence au verset «Phenomenon» de Tamisha. Elle a également semblé imperturbable sur Twitter, avec Monét tweet: « C’est toute l’énergie que je vais donner à ça pour le moment. J’ai un putain de clip à tourner demain et mardi », à côté d’une compilation vidéo d’elle complimentant Tamisha.

Quant au spectacle de Tamisha? Eh bien, cela va vous coûter cher. Selon un article de Reddit détaillant un livestream dans lequel elle a brièvement abordé le drame de Monét, Tamisha ne renversera pas le thé gratuitement. Elle va s’asseoir avec Bob, Monét et un modérateur dans quelques semaines pour résoudre leurs problèmes. Mais pour regarder, vous devrez vous abonner au réseau Tamisha Iman pour 15,99 € par émission, ou 25 € par mois.

Alors, préparez votre pop-corn… et vos pièces.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂