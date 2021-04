Le drame que Zac Efron a vécu avant d’apparaître avec un visage changé

Zac Efron est sur toutes les lèvres depuis ce vendredi et ce n’est pas précisément à cause de son talent artistique ou de son engagement pour l’environnement: l’acteur est apparu dans une vidéo avec son visage retouché et a généré une polémique parmi ses fans. Ce que peu savent, c’est qu’avant de passer devant la caméra, l’artiste avait eu quelques heures difficiles pour un drame personnel. De quoi s’agit-il?

La star de High School Musical a participé à Jour de la Terre! La comédie musicale, une initiative Facebook pour parler de la protection de la nature pour le Jour de la Terre. Malgré l’importance du message, tous les yeux se sont tournés vers le visage d’Efron. parce que j’étais visiblement défiguré. Un sondage Spoiler a révélé que 68% n’ont pas aimé « du tout » à quoi ça ressemblait. Bien que les réseaux soient remplis de mèmes pour se moquer de lui, l’incident était loin d’être le pire de la semaine de l’acteur.

Zac Efron et Vanessa Valladares étaient en couple depuis juillet 2020



Jeudi, le média britannique Daily Mail a rapporté que l’artiste s’était séparé de sa partenaire Vanessa Valladares au milieu d’un scandale. L’artiste a rencontré le modèle en Australie et ils étaient en couple depuis dix mois. À cette occasion, il y a eu aussi une surprise car la romance a commencé lorsque la fille travaillait comme serveuse dans un bar.

Zac Efron séparé de sa petite amie Vanessa Valladares en Australie

La séparation s’est produite alors qu’Efron est dans le pays océanique pour enregistrer la deuxième saison de Terre à terre sur Netflix. Selon le tabloïd anglais, le couple s’est fortement disputé parce que L’acteur a appris que sa petite amie prévoyait de participer à une émission de téléréalité qui pourrait compromettre leur vie privée.

Vanessa Valladares est une mannequin australienne (@_is_ness)



«Byron Baes», est un programme en production qui documentera le Magasin général et café de Byron Bay: un bar célèbre sur une plage luxueuse et exclusive en Australie où ils vont personnalités du monde entier. En fait, c’est là qu’Efron et Valladares se sont rencontrés en juillet 2020.

Conscient de la participation du mannequin à l’émission (qui sera également sur Netflix), l’acteur l’a jetée hors du tournage de sa série et ses compagnons en ont été témoins. Le Daily Mail a ajouté que l’homme de 33 ans était « très blessé » avec la situation car il est justement loin d’Hollywood de maintenir un profil bas dans sa vie privée.

L’émission de téléréalité sur « Byron Baes » a non seulement affecté la cour d’Efron, mais aussi Il a été pris avec mécontentement par la communauté locale. Le maire de la ville, Simon Richardson, a déclaré lors d’une interview avec ABC que l’émission peut nuire à la réputation de la ville en étant « Vulgar et de mauvaise qualité. »