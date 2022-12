Le drame politique de Netflix plein de vérités qui a fait polémique

Netflix

Netflix a l’habitude de dire la vérité à travers ses séries et ses films, mais quand il s’agit de politique, peu sont d’accord. Rencontrez cette fiction qui fait polémique dans son intégralité.

©NetflixLa série politique de Netflix qui fait fureur

Netflix Il a trouvé un moyen de toucher le public sur le plan social avec ce qu’il fait de mieux : les séries et les films. La plateforme. à plus d’une occasion, il s’est concentré sur des faits réels pour raconter des histoires. L’exemple clair de ceci sont des fictions telles que La Couronne, inventant Anna Soit L’escroc Tinder. Bien que ces bandes n’aient pas été les premières à apparaître, étant basées sur une histoire vraie.

Parmi les titres les plus commentés et les plus importants qui racontent des moments historiques se trouve Ingouvernable. Bien que la série, qui contient deux saisons, ne soit pas une histoire vraie, la vérité est qu’elle s’est rapprochée de la réalité. C’est plus, pour cette raison, Netflix il n’a pas réussi à le renouveler pour une troisième saison. Bien qu’il se termine par une « fin ouverte », pour des raisons politiques, il ne reviendra pas avec une nouvelle édition et cela montre à quel point il est proche d’être vrai.

Synopsis Incontrôlable :

Le président du Mexique, Diego Nava est marié à Emilia Urquiza, une femme qui devient une véritable révolutionnaire. La première dame a une forte personnalité, des convictions et des idées claires qui la rendent capable de tout. C’est ainsi qu’il découvre que la corruption n’est pas seulement dans son pays, mais aussi dans sa famille. Malgré le fait qu’elle a de grands projets pour améliorer les conditions dans son pays en s’engageant à lutter pour la paix, elle commence à perdre confiance en son mari et cela ne fait qu’empirer les choses. Avec cette réalisation, il n’a qu’un désir : sauver sa fille María tout en découvrant ce qui se cache derrière l’héritage d’Urquiza et en cherchant un moyen de relever un grand défi pour découvrir la vérité.

Bande-annonce ingouvernable :

Le casting d’Ingouvernable :

Kate del Castillo

erendira ibarra

Alberto Guerra

Erik Hayser

Luis Roberto Guzman

Alvaro Guerrero

Maria del Carmen Farias

aida lopez

Tamara Mazarraza

Martin Kuiper

Alicia Jazz

Jack Duarte

Hernán del Riego

Isabelle Arenlund

alessio valentini

mabel chaîne

Maxi églises

Otto Sirgo

Susana Rojas

Angéla Casanova

Fernando Lujan

Marianna Burelli

Marina de Tavira

Marco Antonio Trevino

Harold Torres

Diego Cadavid

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?