Le drame K de Netflix qui menace de faire tomber Stranger Things et Virgin River

Netflix

Une nouvelle série coréenne est arrivée qui fait déjà des vagues parmi les abonnés Netflix et pourrait surpasser d’autres titres populaires aujourd’hui. Sachez de quoi il s’agit !

©KBS2Le drame K de Netflix qui menace de faire tomber Stranger Things et Virgin River.

Le service de streaming peut Netflix traverse actuellement l’un de ses pires moments d’entreprise, mais il existe également une réalité parallèle dans laquelle ses contenus deviennent des phénomènes mondiaux, comme cela s’est produit avec choses étranges Récemment. Bien que l’émission des frères Duffer soit le gros hit du mois, un autre titre vient d’arriver qui peut détrôner sa fureur.

Pendant ce temps, la plateforme a également lancé plus de programmes qui se sont imposés dans les classements d’audience, comme cela s’est produit avec Resident Evilau-delà du fait que son public l’a défenestrée avec de sévères critiques, et ces derniers jours, ils apprécient la quatrième saison de Rivière Vierge, en attendant le cinquième versement. Si au lieu de ces productions vous êtes intéressé par les K-dramas, nous vous disons que vous ne pouvez pas manquer le poids de l’amour.

Cette série coréenne a été diffusée entre novembre 2015 et janvier 2016 à la télévision locale, remportant des prix aux Seoul Drama Awards, aux KBS Drama Awards et aux 4e APAN Star Awards. Depuis mercredi 20 juillet dernier, les abonnés à Netflix Vous pouvez maintenant profiter de cette histoire saisissante qui couvre des genres tels que le drame, la comédie et la romance.

De quoi s’agit-il? L’intrigue tourne autour de Kim Young Ho, un entraîneur personnel pour les stars d’Hollywood qui, bien qu’issu d’une famille aisée, a passé une grande partie de son enfance à l’hôpital. Maintenant, il surmonte ses problèmes avec patience et obstination, bien que son corps continue à se souvenir de la douleur du passé. D’autre part, il y a Kang Joo Eun, une avocate de 33 ans qui a du mal à subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est en surpoids et se sent moins attirante que dans sa jeunesse. Bientôt, ces deux personnes vont se croiser.

Son casting principal est composé de So Ji Sub (Kim Young Ho), Shin Min Ah (Kang Joo Eun), Jung Gyu Woon (Im Woo Shik) et Yoo In Young (Oh Soo Jin), entre autres visages bien connus de l’industrie coréenne. . En ce moment, vous pouvez profiter le poids de l’amourdisponible sur le service de streaming Netflix avec une saison de 16 épisodes d’une heure chacun.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂