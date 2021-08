Le drame juridique de Jen Shah présenté dans la première bande-annonce enflammée de « Real Housewives of Salt Lake City »

La première bande-annonce de la deuxième saison de « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City » de Bravo est sortie et promet des problèmes juridiques pour une étoile.

Dans le premier regard enflammé, Jen Shah apprend qu’elle a été accusée de fraude électronique et de blanchiment d’argent, puis perd son sang-froid en débattant de la possibilité que la co-star Meredith Marks ait joué un rôle dans l’acte d’accusation de Shah.

« Vous êtes f —— frauduleux », lui crie Shah à un moment donné.

« Qui appelle qui une fraude ? Je t’aime bébé », dit Marks, vraisemblablement à Shah, alors qu’elle ferme une porte.

À un autre moment, Marks demande : « Pouvons-nous parler des centaines de vies qu’elle a ruinées ?

Son avenir étant incertain, Shah réfléchit à la possibilité d’obtenir un grand nom pour aider sa cause.

« Avons-nous besoin d’ajouter Kim Kardashian à notre équipe juridique ? » se demande-t-elle alors que la bande-annonce touche à sa fin.

En mars, Shah a été arrêté et accusé de complot lié à des allégations de fraude par fil et à un stratagème de télémarketing dans le cadre d’une escroquerie qui aurait commencé en 2012 et s’est poursuivie jusqu’à cette année, selon le ministère de la Justice.

Elle a plaidé non coupable en avril.

Les problèmes juridiques de Shah compliquent ses plans pour réparer sa vie personnelle.

« Cette saison, Jen se concentre sur la canalisation de son zen intérieur et sur la réparation des relations importantes dans sa vie, mais son monde s’effondre lorsque des accusations sont portées contre elle », a déclaré Bravo dans un communiqué.

« Elle est prête pour le combat de sa vie car elle réalise rapidement qui sont ses vrais amis et se demande qui l’a peut-être dénoncée. »

Shah est l’une des quatre femmes au foyer qui reviennent pour la saison des nouvelles, avec Lisa Barlow, Mary Cosby, Heather Gay, Whitney Rose et Marks. Ils sont rejoints par la nouvelle venue Jennie Nguyen, qui est décrite dans la bande-annonce comme « un petit pétard ».

La nouvelle saison explorera également le bavardage selon lequel Mary dirige une secte, Heather se préparant à envoyer sa fille à l’université et Whitney essayant de retrouver l’étincelle de son mariage.

Vous pouvez voir tout le drame et le comportement étrange lorsque « Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City » revient le dimanche 12 septembre à 21 h HE.

