Le drame d’espionnage Paramount + de Kiefer Sutherland obtient un titre et une fenêtre de sortie

Kiefer Sutherland est surtout connu pour avoir joué Jack Bauer dans 24 et Tom Kirkman dans Designated Survivor, et maintenant il est de retour dans la série d’espionnage Rabbit Hole.

Kiefer Sutherland ne peut pas sembler rester à l’écart des rôles d’action à indice d’octane élevé à la télévision, car il a joué Jack Bauer pendant plus d’une décennie dans 24il vient à Paramount + avec un tout nouveau streamer de thriller d’espionnage annoncé s’appelle Trou de lapin et sera présenté cet automne. La série vient de John Requa et Glenn Ficarra, le duo à l’origine du succès de NBC C’est nouset Paramount espèrent leur propre succès avec Sutherland à bord en tête.

Le synopsis officiel de l’émission se lit comme suit : « La série trouve l’agent d’espionnage privé James Weir (Sutherland) au milieu d’une bataille pour la préservation de la démocratie dans un monde en contradiction avec la désinformation, la manipulation comportementale, l’État de surveillance et les intérêts qui contrôlent ces pouvoirs extraordinaires. »

« Dès le moment où nous avons conçu ce thriller paranoïaque, nous avons immédiatement pensé à Kiefer », ont écrit Requa et Ficarra dans un précédent communiqué. « Nous sommes ravis de nous associer à lui, Paramount +, Charlie et Suzan pour donner vie à ce spectacle. »

« Kiefer Sutherland et des drames puissants et palpitants vont de pair », a déclaré Julie McNamara, vice-présidente exécutive et responsable de la programmation pour Paramount+. « Nous sommes ravis de l’avoir avec les maîtres conteurs John Requa et Glenn Ficarra à la barre, nous emmenant dans un voyage très personnel pour découvrir la vérité. Nous sommes impatients de présenter au public Paramount + le plus récent ajout du service alors que nous continuons à nous développer notre ardoise de séries originales de mâts de tente. »

« Je suis un admirateur du travail unique de John Requa et Glenn Ficarra depuis un certain temps, et je suis ravi de travailler sur ce nouveau projet passionnant avec eux et Paramount + », a déclaré Sutherland lors de la révélation. « Renouer avec David Nevins le rend encore plus spécial. J’ai hâte de vous voir tous avec ce spectacle en 2022. »





Rabbit Hole sera le premier grand rôle télévisé de Kiefer Sutherland depuis le survivant désigné







Bien qu’il ait joué dans les 14 courts épisodes de Le fugitif en 2020, le dernier grand rôle de Kiefer Sutherland à la télévision jouait le rôle principal dans Designated Survivor. Alors que cette série a vu Sutherland prêter serment en tant que président des États-Unis après qu’une explosion dans le bâtiment du Capitole ait anéanti presque tous les membres de la succession du président précédent, et a suivi son chemin à travers un champ de mines politique difficile alors qu’il tentait d’être considéré comme un chef légitime.

Trou de lapin semble prêt à s’équilibrer Survivant désignéla vision de la politique du monde avec l’action de 24, et cela remettra Sutherland dans le genre de rôle qui a été l’un des mieux reçus tout au long de sa carrière. Avec l’arrivée de la série dans environ six mois, les fans de l’acteur n’attendent pas trop longtemps pour le revoir au cœur de l’action sur le petit écran. Alors qu’il y avait déjà eu des rumeurs d’un renouveau de 24 à venir sur Fox à l’avenir, si Trou de lapin devient le hit que Paramount espère, cela pourrait mettre ce retour potentiel en veilleuse pour de bon.





