Le drame des années 90 avec Julia Roberts qui a été relancé grâce à Netflix

Une des particularités du service de streaming Netflix est qu’il a le pouvoir de mettre au présent diverses productions du passé et de les « revivre » en les incorporant dans sa vaste bibliothèque de contenus. L’un des cas les plus marquants est celui de Mortal Machines, puis celui du film russe Silver Skates. C’est maintenant au tour de « Reste à mes côtés », bande qui est parmi les plus vues sur la plateforme.

De quoi s’agit-il Reste à mes côtés? Résumé officiel : « Il raconte l’histoire d’Isabel, une photographe à succès qui commence à sortir avec un homme divorcé et ses deux enfants. Bien que sa relation avec lui soit extraordinaire, Isabel devra composer avec la progéniture de son nouveau partenaire, qui fera tout son possible pour compliquer sa vie pour qu’elle se sente désolée et rompe la relation dès que possible. En effet, aucun d’eux n’accepte une autre femme que sa mère, Jackie, une personne qui les a marqués tous les deux parce qu’à chaque fois qu’ils sont ensemble, ils se sentir totalement protégé et encouragé.Cependant, le rôle du protagoniste sera d’essayer de conquérir les deux petits avec leurs propres armes, étant conscient à tout moment que ce ne sera pas une mission facile à remplir. caractère irritant à certains moments ».

Ce titre sorti en 1998 est réalisé par Christophe Colomb, qui était en charge de deux adaptations de Harry Potter, et mettant en vedette Julia Roberts, Susan Sarandon, Ed Harris, Jena Malone et Liam Aiken. Contrairement aux machines mortelles et aux patins d’argent, a été un succès au box-office: ils ont rapporté 159 millions de dollars, avec un budget de 50 millions de dollars.

Ce qui ne sépare pas Stepmom des cas mentionnés, c’est que il a également eu de terribles critiques de la presse. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 46% et ils ont été clairs : « Julia Roberts et Susan Sarandon ne suffisent pas à sauver une histoire dont les manipulations diluent l’efficacité d’un drame potentiellement touchant ». Metacritic lui a donné une note de 58/100 et sur IMDb il a une note de 6,8/10.







Malgré les avis, « Reste à mes côtés » a reçu les nominations aux Golden Globes de la meilleure actrice (Susan Sarandon), de la même catégorie aux Nickelodeon Kids’ Choice Awards et aux Satellite Awards, et du meilleur film aux Teen Choice Awards. Comme on peut le voir, il a été envisagé pour des événements importants et maintenant il essaiera d’être l’une des principales propositions de Netflix.