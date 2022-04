Le drame de Netflix comparé à Game of Thrones est appelé « l’une des meilleures séries de l’histoire »

Un drame historique populaire de Netflix a été salué comme «l’une des meilleures séries de l’histoire» après sa finale épique – et il a même été comparé à des goûts de Jeu des trônes.

Saison 5 de Le dernier royaume diffusée sur Netflix le mois dernier, mais la série reste un succès auprès des téléspectateurs et reste fermement dans le Top 10 britannique.

Basé sur Les histoires saxonnesun ensemble de romans de fiction historiques de l’auteur Bernard Cornwell, l’émission a rassemblé une base de fans assez fidèle depuis sa première diffusion en 2015.

Se déroulant dans la seconde moitié du IXe siècle, le spectacle suit Uhtred (Alexander Dreymon) alors qu’il navigue dans l’Angleterre anglo-saxonne, qui risque d’être envahie par les envahisseurs vikings du Danemark.

Crédit : Alamy

Un synopsis se lit comme suit: «Capturé alors qu’il était enfant et élevé par des Danois après que son oncle a usurpé son droit d’aînesse, Uhtred en vient à s’identifier comme danois, mais le malheur et l’espoir de récupérer Bebbanburg le poussent au service du Wessex, le dernier royaume titulaire des Saxons.

« À partir de là, l’histoire tourne autour des loyautés conflictuelles d’Uhtred entre les Danois et le roi Alfred, l’homme qui ose rêver d’une Angleterre unie capable de résister aux envahisseurs. »

Les utilisateurs de Twitter ont continué à applaudir l’émission pour sa finale de saison exceptionnelle, comme l’a écrit l’un d’eux : « The Last Kingdom est mon émission Netflix préférée. La finale de sa série a largement dépassé la finale de Game of Thrones !

« » The Last Kingdom « est la meilleure émission sur Netflix », a tweeté un autre.

-Le Dernier Royaume. Extrêmement captivante de sa bande originale à sa mise en scène au combat à travers l’histoire, tout en général est transmis de manière impressionnante, cette saison a été vraiment émouvante et pour moi c’est l’une des meilleures séries de l’histoire.

-Chef d’oeuvre 10/10🖤⚔️🇳🇴🇮🇸🇸🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/qs7eiNeNKR – WildWarrior (@ J0KER218) 31 mars 2022

Une troisième personne a dit : « Quel spectacle. Presque m’avait en larmes, la dernière scène de l’épisode final. Quiconque n’a pas regardé cette émission est vraiment absent. 10/10 de moi.

Quelqu’un d’autre a ajouté: « Je pleure juste sur le dernier épisode de The Last Kingdom. Sentez-vous vraiment connecté à ces personnages après ces années à suivre la série.

« Dawg, The Last Kingdom sur Netflix… JUST WOW. Vous devez tous le regarder. 10/10 », a écrit une cinquième personne.

Les fans de la série attendront désormais avec impatience le film de suivi Sept rois doivent mourirdont le tournage s’est terminé le mois dernier.

S’adressant à Instagram, Alexander Dreymon a écrit: « C’est terminé [The Last Kingdom]au Sept rois doivent mourir, et sur Uhtred, fils d’Uhtred. Comme vous pouvez le constater, je suis un peu dépassé, épuisé et dépassé.

« Je me sens tellement chanceux d’avoir pu vivre à temps partiel dans la peau d’Uhtred pendant tant d’années. Du fond du cœur, merci à tous. »