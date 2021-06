Le drame de Gabbie Hanna Escape The Night avec Joey Graceffa et Daniel Preda expliqué

Gabbie Hanna: Le drame Escape The Night avec Joey Graceffa et Daniel Preda a expliqué. Image : TheGabbieShow via Youtube, JoeyGraceffa via Youtube







Joey Graceffa, Daniel Preda et Rosanna Pansino ont tous deux critiqué les récentes affirmations de Gabbie sur Escape The Night saison 4 avec leurs propres vidéos.

Joey Graceffa et Daniel Preda ont répondu aux affirmations de Gabbie Hanna concernant son traitement sur le tournage de la série YouTube Échapper à la nuit saison 4.

Au cours des dernières semaines, Gabbie Hanna a revisité ses plus gros bœufs, scandales et drames sous les projecteurs avec sa série YouTube intitulée « STORYTIME: Confessions of a Washed-Up YouTube Has-Been ».

Cette semaine, Gabbie a évoqué le drame qui s’est produit sur le tournage de Joey Graceffa Échapper à la nuit saison 4, qui a été diffusée en 2019. Cependant, après avoir publié la vidéo, Joey, Daniel et d’autres membres de la distribution de cette saison ont maintenant déclaré que les affirmations de Gabbie sont fausses et ne racontent pas toute l’histoire.

Voici une explication de ce qui a été dit à propos de tout cela dans la vidéo de Gabbie et la vidéo de Joey.

Qu’est-ce que Gabbie Hanna a dit à propos de Échapper à la nuit?

Dans une vidéo intitulée « Escape The Nightmare » sur sa chaîne YouTube, Gabbie a décidé de parler de Daniel Preda et Joey Graceffa, qui « ont dit de la merde [her] publiquement » après la saison 4 de Échapper à la nuit.

Daniel et Joey ont déjà parlé du comportement de Gabbie pendant le tournage. Daniel l’a qualifiée de « cauchemar », et Joey a également laissé entendre qu’une personne sur le plateau « a fait l’enfer ».

Gabbie a ajouté qu’elle ne voulait pas participer à Échapper à la nuit saison 4, après une mauvaise expérience de tournage de la saison 2 et à cause de sa propre situation de santé mentale à l’époque.

Gabbie a ensuite expliqué son expérience lors de la saison 4, affirmant que ses besoins alimentaires n’étaient pas satisfaits malgré le fait qu’elle ait parlé de son trouble de l’alimentation et de la façon dont cela affecterait sa santé mentale, ses exigences en matière de costumes et le calendrier de tournage. Gabbie admet également qu’elle n’était pas professionnelle et qu’il peut être difficile de travailler avec elle.

Gabbie a ensuite montré des captures d’écran de Joey et de Daniel acceptant ses excuses, mais a ensuite noté qu’ils l’avaient « jetée sous le bus » en parlant négativement d’elle sur les plateformes publiques. Plus tôt dans la vidéo, Gabbie a déclaré : « Daniel et Joey sont deux des plus gros bavards de la planète. »

Qu’a dit Joey Graceffa à propos des accusations de Gabbie Hanna ?

Après la vidéo de Gabbie, Joey a tweeté : » Lmaoooooooo joue toujours à la victime. » Il a également ajouté : » J’ai été très silencieux sur le fait qu’elle était vraiment horrible sur le plateau, mais si c’est le jeu auquel elle veut jouer… jouons à b * tch. «

Joey a ensuite publié une vidéo de 16 minutes intitulée « Gabbie Hanna Needs To Stop », dans laquelle il aborde les affirmations de Gabbie. « Ce que tu m’as fait sur Échapper à la nuit est la raison pour laquelle nous ne sommes plus amis, et la raison pour laquelle je parle mal de toi », dit-il au début de la vidéo.

Joey a déclaré que Gabbie a fait de la vie sur le plateau « un enfer vivant » en « étant irrespectueux et grossier et méchant et impoli non seulement envers le casting mais aussi l’équipe ». Il a poursuivi: « Crier sur le réalisateur, exiger des choses et appeler un assistant de production » un con stupide « , ce n’est pas la façon dont vous agissez sur le tournage de l’un de vos amis – même pas seulement celui de votre ami, n’importe quel plateau en général, ce n’est pas ainsi que vous agissez. »

En ce qui concerne les restrictions alimentaires de Gabbie, Joey dit que Gabbie n’a rempli le formulaire d’exigences que le jour où ils étaient sur le plateau, ce qui signifiait que la nourriture dont elle avait besoin n’était pas facilement disponible. Elle n’a apparemment pas non plus mangé la nourriture que Daniel lui avait achetée lui-même.

Joey a également déclaré que Gabby avait approuvé son costume lors du premier essayage et ne s’était pas présentée aux deux autres essayages. Il a également ajouté qu’elle causait « tellement de chaos ».

Joey a noté qu’il n’avait pas prononcé son nom une seule fois lors d’interviews publiques sur la série, mais que le comportement passé de Gabbie révélait de qui il parlait. Il est également en train d’obtenir les images brutes et l’audio pour montrer aux gens « ce que c’était réellement sur le plateau avec [Gabbie] et la façon dont elle a agi. »

Joey a également remercié YouTuber, animateur de HBO et Échapper à la nuit L’acteur de la saison 4 Rosanna Pansino dans sa vidéo, qui a répondu aux affirmations de Gabbie avec une déclaration sur l’expérience avant la sortie de la vidéo de Joey.

Rosanna a écrit que Gabbie était « la personne la plus difficile, la plus méchante et la plus égoïste que j’aie jamais rencontrée sur le plateau », et qu’elle avait omis des « détails clés » dans sa vidéo.

Qu’a dit Daniel Preda sur les accusations de Gabbie Hanna ?

Daniel Preda a également répondu à la vidéo de Gabbie avec un tweet, en disant: « C’est malheureux de me voir et de voir une émission que j’ai travaillé extrêmement dur pour produire pendant 4 ans, peinte dans une lumière si sombre afin de tenter 15 minutes supplémentaires de pertinence sur Internet. À mieux, c’est manipulateur et délirant. Vous voulez la vérité, mais la question est, pouvez-vous gérer la mienne ? »

Daniel a également ajouté qu’il publiera sa propre vidéo à 10h00 PST le 29 juin : « Couper plus de 90 minutes de séquences à 30-45 prend plus de temps que prévu. c’est la seule et dernière fois que je vais aborder cette situation dans Je veux que la vérité soit exposée sur un plateau avec une preuve vidéo, textuelle, vocale et photographique afin qu’il n’y ait aucune question posée. «

