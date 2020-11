Le drame de BLACKPINK Jisoo et Jung Hae In « Snowdrop » arrête le tournage en raison de la peur du coronavirus

A venir JTBC drame Perce-neige mettant en vedette BLACKPINKde Jisoo et Jung Hae In a interrompu le tournage après avoir connu une peur du coronavirus sur le plateau de tournage.

Selon un rapport exclusif de Edaily, un acteur de soutien (également appelé extra) qui participe au tournage de Perce-neige a été noté comme un contact étroit avec un cas confirmé de coronavirus. Ce cas de coronavirus est lié à l’acteur de soutien qui a été confirmé positif sur le tournage d’un autre drame. En raison du contact étroit, tout le tournage a été suspendu depuis le 23 novembre, et tous les acteurs et membres du personnel qui sont entrés en contact avec les supplémentaires attendent les résultats de leurs tests.

Un responsable de JTBC a commenté la situation, déclarant qu’un supplément était en effet un contact étroit et que le tournage s’était arrêté.

Nous avons confirmé qu’il n’y avait pas de cas confirmés de coronavirus au sein de l’équipe Snowdrop, mais il y a un acteur supplémentaire qui était en contact étroit avec un cas confirmé. Nous avons temporairement suspendu le tournage pour empêcher la propagation du Coronavirus et pour la sécurité de toute notre équipe. Nous attendons les résultats du test. – JTBC

De nombreux drames ont maintenant été affectés par des acteurs supplémentaires ou du personnel de soutien avec des cas confirmés de coronavirus, y compris MBNde Bossam – Voler le destin, SBSde Exorciste Joseonet JTBC Sisyphe.

Snowdrop est un drame qui raconte l’histoire d’un étudiant universitaire masculin qui se retrouve dans un dortoir pour femmes et l’histoire d’amour qui entoure la rencontre. Le casting principal comprend Jung Hae In, Jisoo de BLACKPINK, Jang Seung Jo, Yoon Se Ah, Kim Hye Yoon, et Jung Eugene.