Le dramaturge et scénariste français Jean-Claude Carrière, collaborateur de Buñuel depuis près de 20 ans, décède à 89 ans

Le dramaturge et scénariste français Jean-Claude Carrière, collaborateur du réalisateur espagnol Luis Buñuel depuis près de deux décennies, est décédé ce lundi à l’âge de 89 ans.

L’écrivain, qui ne souffrait d’aucune maladie, est décédé «alors qu’il dormait» dans son domicile parisien, comme le rapporte sa fille, Kiara Carrière, à l’Agence France Presse et aux médias français.

Né à Colombières-sur-Orb, Hérault (France), le 19 septembre 1931, il fut l’un des plus grands représentants du surréalisme français et son travail de scénariste comprend près de 150 titres, avec près de deux décennies de travail lié aux Aragonais Luis Buñuel.

Diplômé en littérature et histoire, il débute dans le monde du court métrage en tant que réalisateur en 1961 avec «Rupture» et un an plus tard, il remporte l’Oscar du meilleur court-métrage pour «Heureux anniversaire», avec Pierre Étaix.

En 1963, lors du Festival de Cannes, il rencontre Luis Buñuel et entame une collaboration avec lui en tant que scénariste qui commence avec le film « Diario de una camarera » (1964) et dure 19 ans et comprend presque tous les scénarios de tous les films. par le cinéaste aragonais.

Ainsi, elle a été suivie par plusieurs films tels que « Belle de jour » (1967), « Le charme discret de la bourgeoisie » (1972), « Le fantôme de la liberté » (1974), « Cet objet sombre du désir » (1977) ) ou «La Voie lactée» (1969), entre autres.

Il a également travaillé avec d’autres réalisateurs espagnols tels que Luis García Berlanga ou Fernando Trueba, avec qui il a co-écrit « L’artiste et le modèle » (2012), ainsi qu’avec un grand nombre de réalisateurs qui ont marqué l’histoire du septième art comme Jacques Tati, Jean-Luc Godard, Louis Malle, Milos Forman, Costa Gavras ou Andrzej Wajda.

Carriére est également l’auteur des scripts de ‘The Tin Drum’ (1979), ‘The Return of Martin Guerre’ (1982), ‘The Unbearable Lightness of Being’ (1988), Valmont (1989), ‘Cyrano de Bergerac’ (1990) ou «Le hussard sur le toit» (1995).

Plus récemment, il a travaillé sur les scripts de ‘Birth’ (2004), réalisé par Jonathan Glazer, ou ‘Los fantasmas de Goya’ (2006), de Milos Forman, ainsi que sur ‘The White Ribbon’ (2009), réalisé par Michael Haneke, le susdit ‘L’artiste et le modèle’ de Trueba ou ‘L’ombre des femmes’ (2015), réalisé par Philippe Garrel.

En tant qu’acteur, parmi ses plus de 30 œuvres, se distinguent des œuvres telles que «Certified Copy», d’Abbas Kiarostami, ou «Buñuel et la table du roi Salomón», de Carlos Saura.

Il a reçu deux Oscars, dont un honorifique en 2015, deux BAFTA – pour « Le charme discret de la bourgeoisie » (1972), avec Buñuel, et pour « L’insoutenable légèreté de l’être » (1988), de Philip Kaufman – , ainsi qu’avec un César du cinéma français pour ‘Return of Martin Guerre (1982), réalisé par Daniel Vigne, ou l’Ordre des Arts et Lettres d’Espagne.

