La Dr Stella Immanuel affirme que Jésus détruira Facebook pour avoir retiré sa vidéo

Le Dr Stella Immanuel, le nouveau médecin préféré de Trump, déclare que Jésus détruira les serveurs de Facebook après que le site ait supprimé la vidéo “nuisible” de sa déclaration selon laquelle l’hydroxy est un “remède” contre les coronavirus

Le Dr Stella Immanuel pense que l’hydroxychloroquine est un “remède” contre les coronavirus

La vidéo de sa demande a été retweetée par le président Trump, puis supprimée

Des images ont également été retirées de Facebook, et Emmanuel a maintenant affirmé que Jésus détruira leurs serveurs si la vidéo n’est pas remontée

Immanuel croit également aux sorcières, aux démons et au fait que les étrangers dirigent le gouvernement

“Jésus va s’occuper des serveurs Facebook”

Le docteur Stella Immanuel croit que Jésus détruira les serveurs de Facebook après que le site ait supprimé une vidéo dans laquelle elle prétend que l’hydroxychloroquine guérit le coronavirus.

Le pédiatre de Houston a fait la une des journaux américains après que le président Trump ait retweeté la vidéo, avant qu’elle ne soit supprimée de Twitter et de Facebook.

Aujourd’hui, Emmanuel – qui croit également que le sexe des démons provoque des maladies et que les reptiles aident à diriger le gouvernement – pense que Dieu est sur le point de frapper le site de médias sociaux.

Elle a tweeté : Bonjour, Facebook. Remettez ma page de profil et mes vidéos en ligne ou vos ordinateurs vont planter jusqu’à ce que vous le fassiez.

Vous n’êtes pas plus grand que Dieu. Je vous le promets. Si ma page n’est pas rétablie, Facebook sera détruit au nom de Jésus”.

La vidéo montre Emmanuel et un groupe de médecins devant le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis pour une “conférence de presse” sur les coronavirus.

La Dr Stella Immanuel affirme que le port du masque n’est pas nécessaire pour lutter contre le covid

Dans cette vidéo, Emmanuel affirme que le port d’un masque n’est pas nécessaire pour lutter contre le coronavirus et que l’hydroxy est un “remède” qui est supprimé.

Facebook a été le premier à supprimer la vidéo pour diffusion de fausses informations, avant que Twitter et YouTube ne lui emboîtent le pas.

Twitter a également suspendu le compte de Donald Trump Jr, qui a partagé la vidéo.

De nombreux organismes de santé mondiaux ont lancé des essais sur l’hydroxychloroquine après que le médecin français Didier Raoult ait affirmé avoir réussi à traiter des patients avec cette substance.

Cependant, les essais sur des patients atteints de coronavirus gravement malades ont été annulés car ils n’ont pas permis d’améliorer les taux de survie et, dans certains cas, les ont même aggravés.

L’Organisation mondiale de la santé, que Trump a accusé d’avoir contribué à dissimuler la propagation du coronavirus au début de la pandémie, ne le recommande pas comme traitement.

Cependant, M. Trump a vanté l’hydroxy comme un médicament préventif et a affirmé l’avoir lui-même pris pendant 14 jours pour l’empêcher d’attraper le virus.

Pendant ce temps, le président brésilien Jair Bolsonaro a filmé une vidéo de lui-même prenant le médicament après avoir été testé positif au COVID.

Immanuel, qui dirige le ministère des pompiers dans un centre commercial à côté de sa clinique à Houston, est née au Cameroun et a fait sa formation médicale au Nigeria, rapporte le Daily Beast.

Sur sa page Facebook, elle se décrit comme : Médecin, auteur, conférencière, entrepreneure, ministre de la délivrance, hache de guerre de Dieu et arme de guerre”.

La section “croyances” de l’église sur son site web – qui a maintenant été supprimée – dit qu’elle est contre “les couples non mariés vivant ensemble, l’homosexualité, la bestialité, la polygamie, etc.

Une phrase du profil est la suivante : Son attitude envers les forces démoniaques a été décrite comme étant une attitude de guerrier jusqu’au bout des ongles.

Immanuel est également un “coach de transfert de richesse” et croit que “vous pouvez être sauvé, oint, marque de feu et riche aussi”.

Mère de trois filles, Immanuel aurait étudié la médecine au Nigeria entre 1984 et 1990.

L’une de ses filles, Mima Fondong, est médecin à Houston et est diplômée de l’université Baylor et de l’université de Westminster à Londres.

Une autre fille, Bernette, a commencé à fréquenter l’université de Houston en 2017.

En novembre 1998, Immanuel a commencé à travailler comme pédiatre à Alexandria, en Louisiane.

Mima et Bernette ont toutes deux grandi à Alexandrie.

Vingt ans plus tard, leur mère a déménagé au Texas, où depuis octobre 2019, elle est médecin au Rehoboth Medical Center à Katy, juste à l’ouest de Houston.

Elle a obtenu une licence médicale au Texas il y a huit mois, en novembre, selon les registres de l’État.

Un site web nigérian, PM News, a rapporté qu’Immanuel a fait un stage en pédiatrie dans le Bronx-Liban à New York. On ne sait pas exactement quand.

Elle a ensuite fait un stage auprès du Dr Babatunde Dosu, un pédiatre nigérian basé à Dallas.

Elle a également déclaré qu’elle était titulaire de licences médicales au Texas, en Louisiane et au Kentucky.

Immanuel a fondé l’église en 2002 et a fait des sermons attaquant les valeurs progressistes et promouvant des théories de conspiration, notamment “l’agenda gay, l’humanisme laïque, les Illuminati et le démoniaque Nouvel Ordre Mondial”.

Elle a affirmé que des problèmes gynécologiques comme les kystes et l’endométriose sont en fait causés par des personnes qui ont des relations sexuelles en rêve avec des démons et des sorcières.

Elle affirme que l’ADN étranger est actuellement utilisé dans les traitements médicaux, en disant : “Ils utilisent toutes sortes d’ADN, même l’ADN étranger, pour traiter les gens”.

Dans un sermon prononcé en 2015, elle a déclaré que les Illuminati font la promotion d’un plan conçu par “une sorcière” pour détruire le monde en utilisant l’avortement, le mariage homosexuel et les jouets pour enfants.

Immanuel affirme que le jouet Magic 8-Ball est en fait un plan pour habituer les enfants à la sorcellerie. La 8-Ball était une voyante”, a-t-elle déclaré.

Il y a des gens qui dirigent cette nation qui ne sont même pas humains”, a déclaré Emmanuel, avant d’entamer une conversation avec un “esprit reptilien” qu’elle a décrit comme “mi-humain, mi-ET”.

Lors d’un autre sermon en 2015, elle a déclaré que les scientifiques avaient l’intention d’installer des puces électroniques chez les gens et de développer un “vaccin” pour rendre impossible la pratique religieuse.

Ils ont trouvé le gène dans l’esprit de quelqu’un qui vous rend religieux, afin de pouvoir le vacciner contre lui”, a déclaré Emmanuel.