Le Dr Soumya Swaminathan, d’origine indienne, rejoint une équipe internationale d’experts pour se préparer à de futures pandémies

Le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), fait partie d’une équipe mondiale de 20 experts qui composent un nouveau partenariat de préparation à la pandémie (PPP) dirigé par le Royaume-Uni, qui se réunit mardi dans le cadre des efforts mondiaux pour sauver vit de maladies futures. Le PPP est présidé par le conseiller scientifique en chef du Royaume-Uni, Sir Patrick Vallance, et a pour mission de faire rapport aux dirigeants mondiaux lors du sommet du G7 organisé au Royaume-Uni en juin à Cornwall. Le partenariat public-privé rassemble l’industrie, des organisations internationales et des experts de premier plan pour fournir des recommandations pour atteindre des objectifs ambitieux afin de développer plus rapidement des vaccins, des produits thérapeutiques et des diagnostics grâce à une plus grande coopération mondiale en matière de recherche et développement, de fabrication, d’essais cliniques et de partage de données.

«La pandémie de Covid a secoué le monde mais nous a unis dans notre détermination à faire en sorte qu’aucune maladie n’ait un tel impact à l’avenir», a déclaré le secrétaire britannique à la Santé, Matt Hancock, avant une conférence virtuelle de deux jours sur le nouveau partenariat qui a débuté mardi. .

«En tant que président du G7, le Royaume-Uni est déterminé à travailler avec nos partenaires pour mieux reconstruire à partir du coronavirus et renforcer la préparation mondiale aux futures pandémies. Ce nouveau groupe d’experts stimulera nos efforts dans les années à venir pour protéger les gens du monde entier contre les nouvelles maladies et pour sauver des vies », a-t-il déclaré.

Le PPP conseillera la présidence britannique du G7 sur la manière d’atteindre l’objectif de réduire le temps de développement et de déploiement de vaccins de haute qualité pour les nouvelles maladies de 300 à 100 jours, soutenu par un financement supplémentaire de 16 millions de livres pour soutenir le travail de la Coalition pour Innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI) sur l’approvisionnement mondial en vaccins.

«Le COVID-19 nous a montré qu’il est possible de développer et de déployer des vaccins de haute qualité beaucoup plus rapidement qu’on ne l’imaginait auparavant. Nous avons réuni le Partenariat de préparation à la pandémie pour voir si cela peut être encore accéléré et appliqué au développement de médicaments et de tests de diagnostic », a déclaré le président du PPP, Patrick Vallance.

«Le groupe d’experts du monde entier conseillera la présidence britannique du G7 sur la manière dont nous pouvons accélérer et intensifier le développement de vaccins, de thérapies et de diagnostics efficaces pour sauver des vies de futures maladies à potentiel pandémique et je suis impatient de progresser à ce point vital. travail », dit-il.

Le financement supplémentaire ira à la capacité mondiale de fabrication de vaccins et à la recherche et au développement essentiels pour répondre rapidement à la menace de nouvelles souches, en soutenant le développement de nouveaux vaccins spécifiques à des variants.

Melinda Gates, philanthrope et coprésidente de la Fondation Bill & Melinda Gates, a déclaré: «La réponse mondiale au COVID-19 a prouvé que nous réussissons le mieux lorsque nous réunissons des scientifiques, des entreprises, des gouvernements et une action collective par le biais d’institutions multilatérales.

«Ce partenariat permettra aux gouvernements du G7 de créer une feuille de route pour bâtir un avenir sûr, sûr et équitable pour tous.»

Les 20 membres du PPP comprennent également l’Envoyé de l’OMS pour les vaccins, Sir Andrew Witty et Aurelia Nguyen du Centre COVAX de Gavi. Ces experts seront rejoints par des conseillers scientifiques des partenaires du G7, qui joueront un rôle clé dans l’élaboration des recommandations en une feuille de route exploitable au cours des deux prochains mois à travers une série de réunions avant le sommet des dirigeants de juin.

Hancock a ouvert mardi la réunion virtuelle PPP à huis clos et Melinda Gates doit parler aux membres à la fin de la conférence pour discuter du rôle important que le groupe jouera pour assurer un redressement équitable et renforcer la collaboration pour la préparation à une pandémie.

