Le Dr Rachel Levine menacé de diatribe sectaire lors d’une émission approuvée par Trump

Rick Wiles a exhorté les Pennsylvaniens à se rebeller contre le Dr Rachel Levine (YouTube / RightWingWatch)

Le grand expert Rick Wiles a lancé une attaque transphobe choquante contre la secrétaire à la Santé, le Dr Rachel Levine, à partir d’une chaîne vidéo accréditée par la Maison Blanche.

Le pasteur évangélique a appelé les Pennsylvaniens à «chasser ce monstre de l’État» dans une diatribe ignoble le 17 novembre de TruNews, quelques jours seulement après que Levine eut été basculé pour deux rôles clés dans l’administration Biden.

Wiles a à plusieurs reprises méprisé Levine tout au long, se référant alternativement à elle comme «elle», «un homme» et un «travesti monstre».

Après avoir suggéré qu’elle avait besoin de «conseils» et de «délivrance», Rick Wiles s’est tourné vers le peuple de Pennsylvanie, que Levine a mené à travers la pandémie avec grâce et professionnalisme, et a appelé à une rébellion pure et simple.

«Chassez ce monstre hors de l’État… Lève-toi en Pennsylvanie, et chasse ce monstre hors de l’État! Vous n’êtes pas obligé de tolérer ce genre de choses. «

TruNews, fondée par Wiles, a été bannie de YouTube en février pour avoir enfreint les règles du discours de haine par l’antisémitisme.

Après avoir publié la vidéo qui a apparemment conduit à l’interdiction, la Maison Blanche l’a autorisée à couvrir la visite de Trump au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Les commentaires sont intervenus après que Levine a annoncé que la Pennsylvanie élargirait ses exigences en matière de masques faciaux alors qu’elle préparait les hôpitaux à une augmentation des cas de coronavirus.

Cela semblait peu préoccuper Wiles, un théoricien du complot professionnel qui a précédemment affirmé que Dieu utilise le coronavirus pour purger le monde des enfants trans et que c’est «le jugement de Dieu» lorsque des personnes LGBT + meurent.

Malheureusement, la marque de transphobie évangéliste de Wiles est loin d’être unique, et le Dr Rachel Levine a dû endurer un harcèlement constant alors qu’elle dirige des mesures de pandémie à l’échelle de l’État.

«Franchement, je n’ai pas le temps pour l’intolérance», a-t-elle répliqué plus tôt cette année.

«Mon cœur est plein d’un désir ardent d’aider les gens, et mon temps est plein à travailler pour protéger la santé publique de tous en Pennsylvanie contre l’impact de la pandémie mondiale par le COVID-19. Je resterai concentré sur cet objectif. »