Le Dr Rachel Levine est pressenti pour le rôle administratif de Biden

Le Dr Rachel Levine est le secrétaire à la Santé de Pennsylvanie. (Getty)

Le Dr Rachel Levine, secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, a été pressenti pour un poste de haut rang dans l’administration Joe Biden.

Levine est l’un des plus hauts responsables transgenres aux États-Unis et a passé cette année à diriger la réponse de la Pennsylvanie à la pandémie face à une transphobie éhontée.

Son travail acharné et ses décennies d’expérience médicale pourraient bientôt être récompensés, son nom étant désormais associé à deux rôles clés à la Maison Blanche.

Le LGBTQ Victory Fund, un comité d’action politique (PAC) qui a aidé à élire des centaines de politiciens queer lors des élections de 2020, a suggéré à Biden de nommer Levine soit secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, soit chirurgien général américain.

Ruben Gonzalez, vice-président du PAC, a déclaré que l’organisation avait déjà eu des «conversations informelles» avec l’équipe de transition de Biden concernant les nominations LGBT + et qu’elle «se sentait très confiante et très optimiste que nous verrons des personnes trans occuper des postes de haut niveau dans cette administration ».

«Le Dr Rachel Levine a incroyablement bien servi la Pennsylvanie en tant que secrétaire à la santé pendant un certain nombre d’années, menant leur réponse sur le COVID et menant leur réponse à la crise des opioïdes en Pennsylvanie», a déclaré Gonzalez, via l’American Independent.

« Je pense que quelqu’un comme elle est bien placé pour servir à un haut niveau dans une administration Biden. »

Le LGBQT Victory Fund a fait un certain nombre d’autres suggestions, notamment Pete Buttigieg pour l’ambassadeur des Nations Unies; Maura Healey, le premier procureur général ouvertement gay, pour le procureur général des États-Unis; Tammy Baldwin, première lesbienne au Congrès, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux; et Raphael Bostic, le premier homosexuel et le premier homme noir à diriger une banque régionale pour la Réserve fédérale, en tant que secrétaire du Trésor.

Avec plus de 4100 postes disponibles dans l’administration entrante, le LGBTQ Victory Fund dit qu’il devrait y avoir au moins 185 personnes queer nommés pour que la nouvelle Maison Blanche soit correctement représentative.

Joe Biden engage un vétéran trans pour l’équipe de transition.

Alors que Joe Biden se prépare à prendre ses fonctions en janvier, il a déjà commencé à nommer le personnel de son équipe de transition présidentielle.

Parmi eux se trouve Shawn Skelly, qui a été le premier vétéran transgenre à obtenir une nomination présidentielle lorsque Barack Obama a nommé son directeur du Bureau du Secrétariat exécutif du ministère des Transports.

L’ancien commandant de la marine aidera Biden à évaluer le ministère de la Défense, à comprendre son fonctionnement et à assurer un transfert de pouvoir en douceur.