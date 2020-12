Le Dr Rachel Levine a envoyé une vague de soutien après un panneau routier transphobe

Dr Rachel Levine. (PinkNews)

Des milliers de personnes se sont ralliées à la secrétaire à la Santé de Pennsylvanie, le Dr Rachel Levine, après avoir été la cible d’un énorme panneau transphobe sur le bord d’une route.

Levine est une femme trans et politicienne qui dirige la réponse de l’État à la crise des coronavirus. Elle a été confrontée à d’horribles abus transphobes ces dernières semaines après avoir annoncé que la Pennsylvanie élargirait ses exigences en matière de masques faciaux, alors qu’elle prépare les hôpitaux à une augmentation des cas de coronavirus.

Maintenant, un homme du nom de Brian Dwyer a installé un énorme panneau électronique à côté de la route-19 sur le chemin de Waterford, en Pennsylvanie, qui se lit comme suit: « Ne laissez pas un homme en robe nous dominer, Waterford. »

Dwyer a insisté sur le fait que c’était sa propriété et qu’il pouvait y écrire tout ce qu’il voulait, mais le résident local Brittney Loper, 22 ans, a décidé de riposter en lançant une pétition contre son signe transphobe.

En une seule journée, près de 5 000 personnes ont signé la pétition pour «montrer que tout le monde à Waterford ne défend pas la haine».

Loper a dit YourErie: «C’était transphobe et c’est en plein centre de notre ville que l’on accueille les gens.

«J’en avais mal au ventre, je pensais juste aux membres de la communauté LGBT + [who] ont vu cela et ont eu l’impression qu’ils n’étaient pas accueillis et soutenus dans notre communauté.

Elle a ajouté: «C’est tellement frustrant de voir cela, et d’avoir quelqu’un d’aussi fièrement inscrit cela sur un panneau est tout simplement dégoûtant.»

La pétition de Loper semble avoir déjà fait son travail, car Dwyer aurait maintenant changé le panneau électronique pour lire: «Bonnes vacances, veuillez porter un masque.»

Le 2 décembre, le Dr Rachel Levine a appelé à l’unité aux États-Unis et à travers le monde en acceptant le PinkNews Award for Frontline Hero.

«Peu importe où vous vivez, votre race, votre orientation sexuelle ou votre identité de genre – vous êtes important», dit-elle.

«Nous devons favoriser un esprit d’acceptation, mais plus encore, un esprit d’accueil et de célébration pour tous afin de créer de meilleurs résultats de santé pour tous.