Le Dr Phil explique pourquoi il était temps de mettre fin à son talk-show

Avec Dr Phil arrive à sa conclusion plus tôt cette année, c’est la fin d’une ère pour la télévision de jour. Se terminant en mai, l’émission avait été diffusée pendant 21 saisons, lancée à l’origine en 2002. Elle a servi de spin-off en quelque sorte Le spectacle d’Oprah Winfrey, où Phil McGraw avait déjà fait des apparitions en tant qu’invité en utilisant son personnage du Dr Phil. Il a été annoncé en janvier de cette année que l’émission se terminerait avec la saison en cours, bien que les rediffusions de la série continueront d’être diffusées.





Dans une nouvelle interview pour Qui parle à Chris Wallace ? sur Max et CNN, McGraw a commenté la fin de son talk-show. On lui a demandé pourquoi le moment était venu de s’arrêter, car la série n’a cessé d’attirer de nombreux téléspectateurs au cours des deux dernières décennies. McGraw dit à Chris Wallace qu’il sent qu’il a accompli ce qu’il voulait faire avec cette émission, heureux du rôle qu’il a joué pour sensibiliser davantage à la santé mentale et à d’autres problèmes graves. Comme le dit McGraw :

« Eh bien, vous savez, j’ai – 21 ans, c’est long. Et j’ai fait les choses que j’avais prévu de faire. Et la première question qu’on m’a jamais posée était pour une bobine de vente – un technicien dit de quoi va parler cette émission ? Et j’ai dit deux choses. J’ai dit, je veux parler de choses qui comptent pour les gens qui s’en soucient. Et parler des épidémies silencieuses, parler des choses qui avaient une telle stigmatisation à leur sujet que vous n’en avez tout simplement pas parlé. Et je voulais vraiment mettre la maladie mentale au premier plan du récit en Amérique.

Le Dr Phil offre toujours sa perspicacité

Certes, le paysage de la télévision de jour est bien différent sans nouveaux épisodes de Dr Phil frapper l’air. Mais McGraw lui-même ne va nulle part nécessairement, toujours là pour offrir son point de vue sur divers problèmes qui affligent le pays comme il le faisait dans son émission de télévision. Wallace a interrogé McGraw sur les études récentes qui indiquent que l’anxiété, le stress et la dépression ont augmenté ces dernières années, les adolescentes étant particulièrement aux prises avec des pensées suicidaires plus que jamais. McGraw partage ses réflexions, réfutant que la pandémie soit à l’origine et notant qu’il s’agit d’un problème qui s’accumule depuis des années.

« Eh bien, vous savez, tout le monde pense que la pandémie est peut-être derrière tout cela. Mais cette tendance a vraiment commencé en 09, 10. c’est comme si un gros cargo survolait les États-Unis et larguait des smartphones sur tout le monde. Et les jeunes ont commencé à regarder les gens vivre leurs vies, au lieu de vivre leurs propres vies. Et ces vies qu’ils regardaient, étaient des fantasmes, et nous comparons notre réalité au fantasme des autres. Et par comparaison, nous repartons en nous sentant plus mal dans notre peau.

Pour en savoir plus sur le Dr Phil, vous pouvez diffuser l’interview complète avec McGraw sur Regardez qui parle à Chris Wallace ? sur Max.