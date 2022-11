Le Dr Phil dit que les victimes de Jeffrey Dahmer sont « très contrariées » par la série Netflix

En réponse à cette populaire série Netflix sur Jeffrey Dahmer, Dr Phil dit qu’il demandera à de vraies victimes du tueur en série de raconter la véritable histoire dans son émission cette semaine. Dans DAHMER – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, co-créé par Ryan Murphy et Ian Brennan, Evan Peters dépeint le cannibale titulaire. Alors que la série a suscité des critiques pour différentes raisons, Peters a suscité de nombreux éloges de la part des critiques saluant sa performance en tant que Dahmer.





Mais ce que nous avons vu dans la série ne correspond pas vraiment à Dahmer, selon le Dr Phil. Cette semaine, l’animateur de télévision a diffusé une série en trois parties sur l’histoire de Dahmer, et cela comprend des interviews de deux hommes qui avaient été victimes de Dahmer dans l’armée. Le père de Dahmer, Lionel Dahmer, est également interviewé pour l’émission. S’adressant à TMZ à propos de l’affaire, le Dr Phil dit que ses conversations avec les victimes fournissent une image différente de ce à quoi ressemblait Dahmer dans la réalité par rapport à la représentation de Peters.

« Notre approche consiste à parler aux vraies personnes qui ont été impliquées dans cela », déclare le Dr Phil, prenant apparemment un coup à la critique sur Dahmerles créateurs ne font pas la même chose. « Je dois vous dire que beaucoup d’entre eux ont été très contrariés par le spécial Netflix. Je dis cela à deux niveaux : premièrement, cela leur a en quelque sorte tout ramené, et par eux, je parle des membres de la famille de ceux qui étaient perdus.

Il a ajouté: « J’ai parlé à deux hommes qui ont été traumatisés par lui, violés par lui, battus par lui, torturés par lui, mais ont survécu et se sont enfuis. Et ils disent qui il est vraiment et comment il a été représenté dans cette série sont deux personnes différentes. »





La série Netflix a-t-elle glorifié Jeffrey Dahmer ?

En parlant avec ceux qui avaient survécu à Dahmer, le Dr Phil a pu faire la lumière sur le contrecoup de la série Netflix. Il dit qu’ils avaient l’impression que la série avait été conçue pour que les téléspectateurs comprennent mieux les motivations de Dahmer, peut-être même aient une certaine empathie pour lui, alors qu’ils soutiennent que la réalité est qu’il était un « tueur de sang-froid » qui ne mérite aucune pitié.

« Je pense qu’ils se sentent comme ça dans le spécial Netflix, ils n’excusaient pas ce qu’il a fait, mais ils avaient l’impression que c’était un peu romancé et que c’était contextualisé en ce sens que vous en quelque sorte, il y avait une sorte de désir de comprendre comment il doit être là où il était, et une force d’empathie », a déclaré le Dr Phil. « Et ils ont dit que ce n’était pas ce qu’il était. C’est un tueur de sang-froid qui prenait beaucoup de plaisir à torturer les gens, à les faire sortir puis à les assassiner. »

Malgré la controverse, le Dahmer La série a été un grand succès pour Netflix, attirant une audience très élevée au cours de son premier mois de sortie. Il en est résulté Monstre se renouvelle pour deux saisons supplémentaires, dont chacune se concentrera sur d’autres criminels infâmes et « monstrueux » qui ont eu un grand effet sur la société. Le véritable engouement pour le crime continue, quel que soit le contrecoup qu’il peut parfois apporter.