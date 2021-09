Le Dr Fauci réfute l’affirmation de Nicki Minaj selon laquelle le vaccin COVID-10 peut provoquer l’impuissance

Le Dr Anthony Fauci a démystifié une anecdote partagée par la rappeuse Nicki Minaj à propos d’un ami d’un parent ayant des problèmes d’impuissance après avoir reçu le vaccin COVID-19, affirmant qu’il n’y a aucune preuve que les vaccins Pfizer, Moderna ou Johnson & Johnson peuvent causer des problèmes de reproduction.

Le chef de file de l’effort de lutte contre le coronavirus à la Maison Blanche parlé avec Jake Tapper sur CNN mardi soir après Minaj tweeté lundi qu’elle n’assisterait pas au Met Gala en raison d’une exigence de vaccination, puis a affirmé qu’elle avait entendu un cousin qui avait refusé de se faire vacciner « parce que son ami l’a eu et est devenu impuissant ».

Le Dr Anthony Fauci a déclaré que l’approbation du vaccin Covid-19 pour les enfants de moins de 12 ans « va avoir lieu à l’automne ». « Il y aura suffisamment de données pour demander une autorisation d’utilisation d’urgence, à la fois par Pfizer, un peu plus tard par Moderna. » pic.twitter.com/Wr1EqnDIUL – Le CNN principal (@TheLeadCNN) 14 septembre 2021

« La réponse à cela est un non catégorique », a déclaré Fauci à propos de cette affirmation. « Il n’y a aucune preuve que cela se produise, ni aucune raison mécanique d’imaginer que cela se produirait. La réponse à votre question est donc non. »

Minaj compte près de 180 millions de followers combinés sur Instagram et Twitter, son message a donc été largement diffusé.

« C’est très difficile », a déclaré Fauci. « Il y a beaucoup de désinformation, principalement sur les réseaux sociaux, et la seule façon que nous connaissons de contrer la mésinformation et la désinformation est de fournir beaucoup d’informations correctes et essentiellement de réfuter ce genre d’affirmations, qui peuvent être innocentes de sa part – Je ne la blâme pour rien – mais elle devrait réfléchir à deux fois avant de propager des informations qui n’ont vraiment aucun fondement, à part une anecdote ponctuelle, et ce n’est pas le but de la science. »

Minaj a écrit qu’elle pourrait encore se faire vacciner.

Ils veulent que tu te fasses vacciner pour le Met. si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met. Ce sera une fois que j’aurai fait assez de recherches. Je travaille là-dessus maintenant. En attendant mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec 2 ficelles qui agrippent votre tête et votre visage. Pas si lâche ️ – Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) 13 septembre 2021

« Si je me fais vacciner, ce ne sera pas pour le Met », Minaj tweeté. « Ce sera une fois que j’aurai l’impression d’avoir fait suffisamment de recherches. J’y travaille maintenant. En attendant mes amours, soyez prudents. Portez le masque avec 2 ficelles qui vous serrent la tête et le visage. Pas si lâche. «

Minaj a reçu des réactions négatives de ses adeptes, notant que la sécurité des vaccins est déjà extrêmement bien documenté.

Elle a noté que de nombreux pays ne laisseront pas les gens travailler sans être vaccinés et qu’elle l’obtiendra très probablement car il lui sera nécessaire de travailler. Elle a ensuite demandé à ses partisans de recommander lequel des principaux vaccins elle devrait recevoir.

« Je suis sûr que je serai aussi vacciné parce que je dois partir en tournée, etc. » elle a ajouté.

Fauci a ajouté dans l’interview qu’il s’attend à ce que les vaccinations pour les enfants de moins de 12 ans soient approuvées « au cours de l’automne » en attendant l’examen de la FDA et qu’à l’heure actuelle, il pense que les gens auront besoin d’une troisième injection comme rappel.

