Le Dr Fauci dit qu’il voit "Lueur d’espoir" Après que les États-Unis aient administré 1,5 million de vaccins

Le Dr Fauci dit qu’il y a une « lueur d’espoir » après que les États-Unis aient administré 1,5 million de vaccins au cours des trois derniers jours.

Le Dr Anthony Fauci dit qu’il voit « une petite lueur d’espoir » après que les États-Unis aient pu administrer 1,5 million de vaccins contre le COVID-19 au cours des trois derniers jours. Piscine / Fauci a admis à NBC Rencontrer la presse que le pays n’a pas été en mesure d’atteindre l’objectif de 20 millions de vaccinations à la fin du mois de décembre: «Il y a eu quelques problèmes. C’est compréhensible. Nous ne sommes pas là où nous voulons être, cela ne fait aucun doute. Le visage du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison Blanche a également décrit le plan du président élu Joe Biden d’administrer 100 millions de vaccins au cours de ses 100 premiers jours en fonction comme «réaliste». Quant à la récente minimisation par le président Donald Trump de la gravité de la pandémie de coronavirus, Fauci a rejeté l’idée: «Tout ce que vous avez à faire … c’est aller dans les tranchées, aller dans les hôpitaux, aller dans les unités de soins intensifs et voir ce que c’est événement. Ce sont de vrais chiffres, de vraies personnes et de vrais morts », a déclaré Fauci. Trump a récemment minimisé le nombre de véritables décès liés au COVID-19 sur Twitter, dimanche: « Le nombre de cas et de décès du virus chinois est bien exagéré aux États-Unis en raison de la méthode de détermination ridicule de @ CDCgov par rapport à d’autres pays, beaucoup dont le rapport, exprès, très inexact et bas. « En cas de doute, appelez-le Covid. » Fake News! « [Via]