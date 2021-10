Le Dr Elvira va prescrire des films d’horreur tout le mois sur Netflix

Les vacances sont le moment où les services de streaming brillent vraiment et cet Halloween Netflix met tout en œuvre avec du contenu et de la programmation. Cette année Netflix a recruté l’experte pour tout ce qui est effrayant, Cassandra « Elvira » Peterson, maîtresse des ténèbres avec le mois Netflix et frissons un événement. Sa seule mission est de nous guider à travers une autre saison d’Halloween remplie d’horreur.

En 1981, six ans après la mort de Larry Vincent, qui a joué le rôle de Sinister Seymour dans une émission d’horreur du week-end de Los Angeles intitulée Nuit d’effroi, les producteurs de l’émission ont commencé à ramener l’émission seulement cette fois avec une torsion, les producteurs ont décidé d’utiliser une animatrice. Après que quelques personnes aient refusé le rôle, ils ont fait un casting et Cassandra Peterson a auditionné et a remporté le rôle.

Ils n’avaient pas de vision ou d’image réelle en tête pour le nouvel hôte, alors ils ont laissé à Peterson le soin de se mettre en place. Elle et son meilleur ami, Robert Redding, ont proposé le look punk/vampire sexy après que les producteurs ont rejeté son idée originale de ressembler au personnage de Sharon Tate dans Les tueurs de vampires sans peur. John Paragon était un autre des premiers collaborateurs qui a souvent travaillé avec Elvira au fil des ans.

Le concept a subi quelques changements, un procès, puis d’autres changements, mais ce que nous avons finalement obtenu, c’est l’image que nous avons tous appris à aimer… Elvira ! La ligne de clôture d’Elvira pour chaque spectacle, souhaitant à son public « Des rêves désagréables », est également une belle touche. Désormais, les fans possèdent également leur propre figurine d’action Elvira mettant en vedette l’hôtesse d’horreur.

Le personnage d’Elvira de Peterson s’est fait remarquer avec sa robe noire moulante et décolletée. Avec un ton de « Valley girl » californienne, elle a apporté une touche sarcastique à son commentaire. Elle se délectait de laisser tomber des doubles sens risqués et de faire des blagues fréquentes sur son look unique. Dans une interview accordée à AOL Entertainment News, Peterson a déclaré : « J’ai compris qu’Elvira était moi quand j’étais adolescent. C’est une fille spastique. Je dis juste ce que je ressens et les gens semblent l’apprécier. »

Le service de streaming a chargé sa bibliothèque d’une tonne de films et d’émissions pour vous emmener jusqu’à la soirée de l’événement principal. Lors de sa première séance d’ouverture, le Dr Elvira explique avec tant d’éloquence que les caractéristiques effrayantes sont bonnes pour soulager l’anxiété car elles induisent toutes ces hormones heureuses telles que la sérotonine et les boosters d’humeur comme l’adrénaline. Pour ceux qui luttent contre « l’anxiété, le stress et la nervosité », le Dr Elvira recommande de s’asseoir sur le canapé pour une bonne frayeur.

Les séances hebdomadaires du Dr Elvira au cours du mois débuteront tous les dimanches d’octobre. Chaque semaine, elle prend le relais pour prescrire de nouvelles séries et films à découvrir, des classiques aux nouveaux originaux. C’est peut-être un pas en avant pour faire d’Elvira sa propre nouvelle série. Nous avons un aperçu de ce à quoi s’attendre de la Maîtresse et de Netflix.

Et nous avons une liste de ce que vous pouvez regarder et quand il sera publié afin que vous puissiez planifier vos nuits blanches en conséquence. Faites-nous savoir ce que vous regarderez aussi!

Disponible le 1er octobre :

: Chats effrayants

Ciels sombres

Le gardien

Hôtel Del Luna : Saison 1

Mâchoires

Mâchoires 2

Mâchoires 3

Jaws : la vengeance

Labyrinthe

Niveau 16

Attaques de Mars !

As-tu peur du noir?: Saison 1

La cave

Le démon intérieur

Fantôme (1990)

Jusqu’à la mort

Zodiaque

Disponible le 5 octobre :

: Échapper à l’entrepreneur

Disponible le 6 octobre :

: Il y a quelqu’un dans ta maison

Disponible le 8 octobre :

: Un conte sombre et grimm

Disponible le 9 octobre :

: Insidious: Chapitre 2

Disponible le 13 octobre :

: Fever Dream / Distancia de Rescate

Disponible le 15 octobre :

: Le Voyage / I onde dager

Fintastic Halloween de Sharkdog

Tu: Saison 3

Disponible le 20 octobre :

: Dents de nuit

Disponible le 22 octobre :

: Serrure et clé : Saison 2

Disponible le 26 octobre :

: Roswell, Nouveau-Mexique : Saison 3

Disponible le 27 octobre :

: Hypnotique

Personne ne dort dans les bois ce soir, partie 2

