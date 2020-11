Le Dr Dre veut une audience de divorce avec zoom en raison du COVID-19, sa femme dit non: rapport

Nicole Young pense que ses inquiétudes sont fausses parce qu’on l’a vu «entrer et sortir des maisons de plusieurs femmes».

Nous sommes sur le point de répéter à nouveau le verrouillage du COVID-19 qui a été lancé pour la première fois au printemps alors que les cas signalés continuent d’augmenter. Plus de 250 000 personnes sont mortes des suites d’un coronavirus aux États-Unis, ce qui inquiète beaucoup de ceux qui espéraient que la propagation du COVID-19 se serait dissipée à presque rien maintenant. Le Dr Dre s’est concentré sur son divorce en cours d’un milliard de dollars avec son ex-épouse de 24 ans, Nicole Young, mais il semble que la propagation du COVID-19 a attiré son attention. La légende du rap et sa femme ont une audience de déposition à venir, et selon les rapports, Dre veut la diriger via Zoom. Cependant, Nicole fait valoir que cela devrait avoir lieu en personne.

Mark Davis / Employé / Getty Images Un rapport de TMZ déclare que des documents judiciaires révèlent que Nicole s’est opposée à une déposition virtuelle parce que son mari a «diverti librement» des personnes à son domicile ainsi qu’à d’autres endroits. Elle ne croit pas qu’il soit concerné par la pandémie parce qu’elle prétend qu’il s’est présenté à des rassemblements « sans appliquer le moindre protocole de distanciation sociale ». Non seulement elle dit que le Dr Dre a été avec des musiciens et des personnalités de la technologie, mais Nicole a également déclaré qu’il avait été vu «entrer et sortir des maisons de plusieurs femmes autour de la région de Los Angeles». Elle veut qu’ils se réunissent en personne pour s’assurer que son mari n’est pas coaché ​​ou ne reçoit pas d’informations. Avec un empire d’un milliard de dollars en jeu, elle ne prend aucun risque. Nicole continuerait de demander au tribunal de lui accorder 2 millions de dollars par mois en pension alimentaire temporaire pour époux. [via]