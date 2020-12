Le Dr Dre tapotait toujours son ex-femme après la séparation

Le Dr Dre et Nicole Young étaient toujours en couple après leur séparation, selon Dre.

«Alors que Nicole dit maintenant qu’elle avait peur de moi, pour notre anniversaire de mariage le 25 mai 2020, Nicole m’a invité à dîner dans mes résidences à Malibu où elle vivait. «J’ai accepté cette invitation. Nous avons fêté notre anniversaire et nous avons dîné ensemble et j’ai passé la nuit avec elle. Elle n’avait pas et n’a pas peur de moi et ses allégations du contraire sont de pure invention créée après le divorce…»

Mai serait deux mois après leur séparation très médiatisée.

Dre et Nicole sont impliquées dans des procédures de divorce contentieuses, et Nicole a utilisé sa peur de Dre pour essayer d’obtenir plus de pension alimentaire.

Nicole veut 2 millions de dollars par mois, alors que Dre pense que cela devrait être plus proche de 300K.