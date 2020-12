Le Dr Dre n’a pas vu sa fille depuis 17 ans; LaTanya Young travaille le col bleu

Nous savons tout sur la fille du Dr Dre, Truly, qui aime se déshabiller.

Il a une autre fille LaTanya Young, 37 ans, mère de quatre enfants.

Dre s’est séparé de la mère de LaTanya, Lisa Johnson – qui a donné naissance à LaTanya à l’âge de 15 ans – alors que LaTanya avait cinq ans. Latanya n’a pas vu Dre depuis 17 ans et il n’a jamais rencontré ses petits-enfants. LaTanya a rebondi autour de petits boulots et était plus récemment un pilote FedEx. Elle dit qu’elle étudie pour devenir infirmière.

«J’ai été assistée pendant un certain temps, c’est embarrassant de le dire», a-t-elle déclaré au Daily Mail. «Il a proposé de m’aider avec les frais de scolarité, mais il ne me parle jamais. Il ne m’a jamais préparé pour ne pas avoir besoin de lui. Il n’a jamais payé pour l’université, il n’a jamais rien fait pour m’aider et mes sœurs à nous entendre. «

LaTanya pensait que les choses seraient différentes une fois que Dre se serait séparé de sa femme Nicole Young. Cela n’a pas été le cas.

«Je pensais qu’après que Nicole soit sortie de la famille, les choses iraient mieux. Je pensais que mon père reviendrait. J’aimerais qu’il me fasse sentir comme une fille.

LaTanya dit qu’elle ne veut même pas certains des 800 millions de Dre, elle veut juste un sens de la famille.