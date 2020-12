Le Dr Dre dépose une requête en justice pour révéler les détails de l’accord

Le Dr Dre dépose l’accord de prénuptialisation au tribunal dans le cadre de son divorce après que Nicole Young a prétendu avoir déchiré le document.

Il y a eu beaucoup de problèmes relationnels tout au long de 2020, mais peut-être qu’aucun d’entre eux n’a été aussi compliqué que celui du Dr Dre. Le mariage du producteur légendaire a manifestement échoué et sa femme a officiellement demandé le divorce cet été. L’affaire a traîné au fil des mois alors que son ex-épouse, Nicole Young, a fait plusieurs demandes, dont 2 millions de dollars par mois de pension alimentaire pour époux.

Mark Davis / Selon TMZ, le Dr Dre a finalement mis fin à la conversation concernant leur accord de prénoms avec Nicole Young qui a été déchiré après leur mariage. Dre a déposé les papiers au tribunal, révélant que tous les biens qu’ils possèdent sont séparés. Tout ce que Dre a acquis est à lui tandis que Young garde tout ce qu’elle a acheté. Il révèle également que Nicole pourra toujours obtenir une pension alimentaire pour époux, même si la prénupression est jugée valide par le tribunal. L’avocat de Dre repousse maintenant sérieusement la demande de pension alimentaire pour conjoint de 2 millions de dollars par mois. Laura Wassar, l’avocat de Dre, a déclaré que Dre avait pratiquement couvert toutes les dépenses de Nicole depuis leur séparation, ce qui comprend son séjour au domaine de Malibu, la sécurité et plus encore. Tout cela, selon son CPA, s’élève à 293 306 € par mois. De plus, Dre met fin à la demande de son avocat pour 5 millions de dollars de frais. Il a dit qu’il avait déjà craché plus d’un million de dollars pour ses honoraires d’avocat qui avaient commencé avant le dépôt des documents de divorce en juin. Bien que Nicole ait affirmé que Dre avait déchiré les papiers, les rendant invalides, le prenup ne peut être modifié ou résilié que par écrit. Dre a nié avoir déchiré le contrat. [Via]