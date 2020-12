Le Dr Dre confie la police à sa femme étranglée

Il y a maintenant une tournure criminelle dans la procédure contentieuse de divorce entre le Dr Dre et Nicole Young.

Cet été, Larry Chatman, qui a fondé le studio Record One avec Dre en 2015, a accusé Nicole d’avoir volé près de 400K au studio.

Chatman dit que Nicole a détourné 353 000 € du compte professionnel de Record One fin août. Après lui avoir envoyé une lettre la confrontant au vol et la renvoyant hors du compte, elle a eu l’audace de se couper un autre chèque de 31 457 € jours plus tard.

Elle prétend qu’elle a droit à l’argent du compte Record One parce que son nom y figure.

La différence entre ce que Chatman a dit et ce que Nicole a dit est l’accusation plutôt grave de grand vol.

Les chèques Record One ont été récemment relevés lors des audiences de divorce, et Nicole a pris le 5e, se protégeant de l’auto-incrimination. Cela a encouragé Dre à déposer un rapport de police contre son ex-épouse.

Dre utilise probablement cela comme un levier alors que lui et Nicole définissent les conditions de leur divorce. Elle pense qu’elle devrait gagner 2 millions de dollars par mois, tandis que Dre veut que le nombre soit plus proche de 300K.