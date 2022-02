Le Dr Dre a rendu un hommage subtil à Tupac Shakur lors de la mi-temps du Super Bowl LVI

Le Dr Dre a rendu un hommage subtil à son ami et collaborateur décédé Tupac Shakur lors de l’incroyable émission de mi-temps du Super Bowl LVI ce soir, et les fans en ont profité.

La performance a vu Dre rejoint par Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar, Mary J. Blige et même 50 Cent sur scène à l’intervalle.

Étant donné que l’émission mettait en vedette Dre et Snoop et se déroulait dans le sud de la Californie, il y avait eu beaucoup de spéculations sur la question de savoir si on se souviendrait de Tupac.

Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il pourrait figurer sur la chanson « California Love » sous forme d’hologramme.

C’est déjà arrivé, et le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est connu pour ses performances élaborées et ses valeurs de production élevées, donc cela n’aurait pas été un problème.

Au final, l’hommage que Dre a choisi de rendre à son camarade déchu – décédé en 1996 – était bien plus subtil et sincère que cela.

Pendant un moment plus lent de la performance qui a vu la cavalcade d’artistes traverser un défilé de succès à une vitesse vertigineuse, Dre s’est assis à un piano et a joué les premières mesures du tube de Tupac » I Ain’t Mad At Cha « .

Les fans ont déjà annoncé la série comme la plus grande mi-temps de l’histoire du jeu phare de la NFL, et le petit clin d’œil à 2Pac ne les a pas non plus dépassés.

Une personne a déclaré: « Dre est passé de taquiner le remarquable classique de Tupac 𝑀𝑎𝑑 𝐴𝑡𝑐ℎ𝑎 à fermer les rideaux avec Still DRE et bruh, je me suis levé dans mon salon et lui ai fait une ovation:

« Parce que chaque minute de leur effort de collaboration était incroyable. »

Une autre personne a écrit: «Pendant une fraction de seconde, lorsque DRE a commencé à jouer la mélodie I aint Mad at Ya, j’ai pensé que l’hologramme de Tupac était sur le point de commencer à jouer. F***. »

Ils ont ajouté: « J’allais commencer à pleurer lol »

Une troisième personne a déclaré: « Entendu cet hommage à #Tupac #2Pac au piano. Enfer toi Dre «

C’est probablement pour le mieux qu’ils ont rendu hommage de cette façon, car tout le monde n’était pas aussi heureux lorsque Dre a été rejoint sur scène par l’hologramme de Tupac à Coachella il y a quelques années.

Après tout, le gars est mort et ne peut pas consentir à apparaître dans la performance.

Lorsqu’il a été annoncé comme l’étoile principale de la performance dans sa propre arrière-cour, Dre a déclaré: « L’opportunité de se produire au Super Bowl Halftime Show, et de le faire dans ma propre arrière-cour, sera l’un des plus grands frissons de mon carrière,