Le Dr Dre a été condamné à payer 300 000 € par mois à son ex-femme en pension alimentaire pour époux

Le Dr Dre a été condamné à payer à son ex-femme près de 300 000 € US chaque mois en pension alimentaire pour époux.

Le rappeur légendaire et son ancienne partenaire Nicole Young ont été enfermés dans une âpre bataille de divorce et il y a eu un long débat sur le montant d’argent auquel elle a droit.

Young a d’abord demandé 1,9 million de dollars américains par mois et ses honoraires d’avocat de 5 millions de dollars ont été payés par le Dr, dont le vrai nom est Andre Young.

Mme Young voulait cette somme d’argent incroyable en raison de ses dépenses mensuelles importantes, qui comprennent des divertissements (900 000 €), l’éducation (60 000 €), la lessive et le nettoyage (10 000 €), des vêtements (135 000 €), des dons de bienfaisance (120 000 €), une hypothèque (100 000 €) et « téléphone, téléphone portable et courriel » (20 000 €).